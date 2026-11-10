"Elegí amar la vida, abrazándola como viene": la historia que conmovió al Papa en Córdoba

Durante el encuentro pastoral en la Catedral, el sacerdote Martín Carranza compartió cómo afrontó las secuelas de una complicación médica y decidió seguir adelante con su misión religiosa. León XIV lo abrazó emocionado.

Hoy 16:02

Uno de los momentos más emotivos de la última actividad del papa León XIV en Córdoba se vivió en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, durante el encuentro pastoral con representantes de la Iglesia y de la sociedad civil. Allí, el sacerdote Martín Carranza compartió una profunda historia de vida, marcada por la fe, la superación y el deseo de seguir al servicio de los demás, a pesar de las dificultades.

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Integrante del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba, Carranza contó que una complicación médica durante una intervención quirúrgica le provocó una falta de oxígeno cerebral que derivó en importantes dificultades motrices, visuales y en el habla.

Después de muchos años dedicados a la formación sacerdotal, primero como formador en el Seminario Mayor de Córdoba y luego en la formación permanente de sacerdotes, tuvo que afrontar una nueva realidad y preguntarse cómo continuar viviendo su vocación.

"Tuve que discernir cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y como sacerdote", relató ante el Santo Padre.

En ese camino, reconoció que tuvo que enfrentarse a sentimientos como la tristeza, la amargura, la ira y el rencor. Sin embargo, encontró en la fe y en el acompañamiento de las personas que lo cuidaron una fuerza para elegir otro camino.

"Iluminado por el buen espíritu y por el testimonio de los que me cuidaron y me acompañaron con amor fiel, elegí abrirme, no encerrarme", expresó.

Su testimonio también tuvo un aspecto particular relacionado con la tecnología: una aplicación de inteligencia artificial le permitió recuperar su voz para dar lectura a los textos que escribe y continuar compartiendo sus pensamientos y reflexiones.

"Vivo como un regalo y una gracia del Dios que nos ama", manifestó, sintetizando la manera en que hoy transita su vida.

Lejos de abandonar su vocación, el sacerdote aseguró que eligió seguir sonriendo, escuchando, aconsejando, formándose y ayudando desde sus posibilidades.

"Orar con más intensidad, interceder, perdonar, ofrecer y ayudar como puedo", expresó al describir cómo busca transformar sus nuevos desafíos en una ofrenda a Dios y a los demás.

Profundamente conmovido por sus palabras, León XIV protagonizó uno de los gestos más significativos del encuentro. El Pontífice se levantó de su asiento, se acercó al sacerdote cordobés, lo abrazó cálidamente y le entregó un obsequio como muestra de cercanía y reconocimiento.