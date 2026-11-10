En apenas 25 minutos: Victor Wembanyama ofreció otro show espectacular en la NBA con una jugada increíble

Nuevamente, Victor Wembanyama se quedó con todas las luces de la NBA, en esta oportunidad en la victoria sobre Phoenix Suns a quien derrotó 96-122.

Hoy 15:49

“Siento que es donde quiero estar”. Su frase permite comprender cómo se siente y lo imponente que resulta cuando está adentro de la cancha. Él domina mientras el resto sólo puede mirar. Nuevamente, Victor Wembanyama se quedó con todas las luces de la NBA, en esta oportunidad en la victoria sobre Phoenix Suns (96-122), juego en el que el gigante francés de 2,24 metros desplegó todo su talento con jugadas espectaculares y estadísticas brillantes, en apenas 25 minutos de juego.

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Resultó una exhibición en la que anotó 40 puntos, tomó 11 rebotes y colocó nueve bloqueos para dejar sin acción a los Suns. Wembanyama, en lo que va de temporada, acumula más puntos (331) que tiempo en la cancha (328) y en los últimos cuatro encuentros resultó demoledor respecto del tiempo de juego y su contundencia: 151 puntos en sólo 109 minutos.

Es el quinto partido de 40 puntos de Wemby en su carrera en menos de 30 minutos, empatando a Stephen Curry, de Golden State Warriors, por el mayor número en la historia de la NBA.

Tras el partido, se viralizó una jugada en la que el francés demostró toda su plasticidad para el juego, con un salto prácticamente imposible desde atrás de la línea de los tiros libres para dejar el balón en bandeja sobre el aro y seguir sumando a su cuenta. Es tan impactante el rendimiento de Wemby, que de su mano los Spurs sumaron su novena victoria consecutiva después de perder los dos primeros partidos de la temporada.

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Wembanyama jugó como un MVP desde el momento en que pisó la cancha e impactó a los propios y a los rivales: el entrenador de Phoenix Suns, Jordan Ott, tenía un plan defensivo para el francés, pero no le resultó: “Ahora mismo Wembanyama hace todo a otro nivel y, cada vez que cambia de marca, le lanzan el balón directamente a la parte superior del tablero para volcar el balón. Cuando empieza a hacer eso, es muy desmoralizador y difícil de superar. Pero se lo hace a todo el mundo”.

Devin Booker, cinco veces All-Star de Phoenix Suns, que terminó con 32 puntos, también se rindió a los pies del gigante de los Spurs: “Es algo que nunca habíamos visto antes. Puede manejar el balón, pero su instinto para el juego también es excepcional. Si no está bloqueando tiros, los está desviando, así que es un rival muy difícil”.

Wembanyama, de 22 años, quiere tomarse con calma todo lo que le está sucediendo y pretende dar pequeños pasos para intentar conquistar un anillo de la NBA: “Debo reservar mis habilidades físicas más impresionantes para las situaciones realmente difíciles, no para el día a día. Los rivales no pueden ponerme en una situación en la que no pueda responder, así que ahora lo único que tengo que hacer es no derrotarme a mí mismo”.

Dentro del poder ofensivo de San Antonio Spurs también aparecen otros talentos como el de Dylan Harper, que anotó 14 de sus 17 puntos en el tercer cuarto, y De’Aaron Fox, Julian Champagnie y Harrison Barnes que también acompañan la producción de Wembanyama.

“Están sucediendo muchas cosas buenas; creo que está dejando que el juego se desarrolle de forma natural. Está haciendo un gran trabajo al colocarse en posiciones que le permiten aprovechar las oportunidades que se le presentan, y sus compañeros también hacen un buen trabajo al utilizarlo cuando corresponde”, dijo Mitch Johnson, el entrenador de los Spurs.