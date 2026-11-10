Accidente en la Ruta Nacional 157 afecta a familias en Quirós

Un grave accidente múltiple en la Ruta Nacional 157, cerca de Quirós, dejó a varias familias lesionadas, pero sin víctimas fatales, destacando la importancia de la seguridad vial en la región.

Hoy 15:37

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en las últimas horas en la Ruta Nacional 157, específicamente a la altura de la localidad de Quirós, situada en el departamento La Paz. Este siniestro vial involucró a tres vehículos y resultó en significativos daños materiales y momentos de alta tensión para los ocupantes, quienes eran en su mayoría familias originarias de Catamarca y de la ciudad de Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los informes preliminares recabados en el escenario del accidente, el choque múltiple fue protagonizado por una camioneta utilitaria y dos automóviles particulares que circulaban en direcciones opuestas por este importante corredor nacional. La hipótesis más probable que se maneja en torno al suceso es que uno de los neumáticos de la camioneta se reventó repentinamente mientras el vehículo transitaba a alta velocidad, lo que provocó la pérdida de control del mismo.

El vehículo utilitario, tras el reventón, invadió de manera intempestiva el carril contrario, impactando secuencialmente contra los dos automóviles que transitaban en sentido opuesto. En el interior de los tres vehículos viajaban familias completas: una de ellas residía en la propia localidad de Quirós, otra provenía de la vecina población de Icaño y la tercera se trasladaba desde la ciudad de Córdoba.

A pesar de la violencia de los impactos y el estado devastador en el que quedaron los vehículos, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. Los ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración, pero todas fuera de peligro vital, lo que es un alivio en medio de la tragedia.

La situación en el lugar del siniestro se tornó particular debido a la falta de personal de guardia del destacamento policial de Quirós en el momento del accidente. Sin embargo, un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio y transitaba por la zona, intervino de inmediato para ofrecer las primeras atenciones a los heridos, organizar la contención de los damnificados y asegurar la zona para prevenir nuevos incidentes.

Posteriormente, el personal médico y ambulancias del sistema de salud local llegaron al lugar del accidente en la Ruta 157 para asistir a los lesionados y llevar a cabo las evaluaciones preventivas pertinentes. Además, peritos de la Policía provincial comenzaron la inspección ocular técnica para determinar con exactitud las causas mecánicas que provocaron la colisión, buscando así mejorar la seguridad vial en la región y prevenir futuros accidentes.