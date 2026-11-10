León XIV recordó a Francisco en Córdoba y pidió una Iglesia que “siga haciendo lío” y responda a las injusticias

Durante su encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba, el Sumo Pontífice llamó a renovar la vocación de servicio, advirtió sobre el hambre y las dificultades sociales y recordó el legado de Francisco, Mama Antula y el Cura Brochero.

Hoy 16:24

El papa León XIV encabezó este martes un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, donde pronunció un discurso marcado por el llamado a fortalecer la fe, acompañar a los sectores más vulnerables y mantener vivo el compromiso de la Iglesia con la sociedad. Durante su intervención, recordó especialmente al papa Francisco y recuperó uno de sus mensajes más emblemáticos: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!”.

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La actividad se desarrolló durante la tarde, después de la multitudinaria misa que el Pontífice celebró en el predio de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. Antes de ingresar a la Catedral, el Santo Padre recorrió el centro de la ciudad a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que se congregaron en las inmediaciones de la Plaza San Martín para acompañar su histórica visita.

En el comienzo de su discurso, León XIV agradeció al cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, y a los representantes religiosos que compartieron sus testimonios. Luego reflexionó sobre la importancia de mantener viva la vocación sacerdotal, incluso frente al cansancio, las dificultades y las responsabilidades cotidianas.

“Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, expresó, al pedir que los integrantes de la Iglesia no pierdan de vista el sentido de su misión.

Un mensaje sobre el hambre, las injusticias y las necesidades sociales

Uno de los pasajes más importantes de su intervención estuvo dedicado a las dificultades económicas y sociales que atraviesan numerosas familias. En ese contexto, León XIV destacó el compromiso histórico de la Iglesia argentina con los sectores más vulnerables y remarcó la necesidad de acompañar a quienes sufren.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, afirmó el Sumo Pontífice, al enumerar algunas de las problemáticas que requieren atención.

El Papa sostuvo que la asistencia material debe estar acompañada por una cercanía espiritual que permita a las personas encontrar esperanza y contención. Para reforzar su mensaje, recuperó una reflexión de Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

En ese sentido, destacó que la misión de la Iglesia no debe limitarse a la asistencia social, sino también acercar el Evangelio a las comunidades y acompañar a las personas en sus dificultades cotidianas.

El recuerdo de Francisco y su pedido de seguir haciendo lío

Hacia el cierre de su discurso, León XIV volvió a mencionar al papa Francisco y recordó el llamado que el pontífice argentino había realizado a los jóvenes para que participaran activamente en la vida de la Iglesia.

“¡Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios!”, expresó, antes de invitar a los religiosos a imaginar parroquias más comprometidas con sus comunidades, espacios de formación renovados y nuevas generaciones dispuestas a asumir su vocación.

Fue entonces cuando pronunció una de las frases más significativas de su paso por Córdoba: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”.

El Pontífice explicó que ese impulso debe llevar el mensaje cristiano a todos los rincones del país y del mundo, alentando a los religiosos a abandonar la comodidad y buscar nuevas formas de acercarse a la sociedad.

También recordó a importantes figuras de la historia religiosa argentina, como Mama Antula, el Cura Brochero y el beato Ceferino Namuncurá, a quienes presentó como ejemplos de entrega, sacrificio y compromiso con la fe.

“Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, y hasta el último rincón de la tierra”, manifestó.

Los testimonios que emocionaron al Pontífice

Antes de las palabras de León XIV, distintos representantes de la Iglesia compartieron experiencias personales y plantearon inquietudes relacionadas con la vocación, el servicio y las dificultades de salud.

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Entre ellos estuvieron una virgen consagrada, un seminarista de Mendoza y un sacerdote cordobés con discapacidad, quienes reflexionaron sobre la importancia de continuar con su misión incluso frente a las limitaciones físicas.

Al responder a esos testimonios, el Papa recordó su propia experiencia de hospitalización y destacó que la enfermedad no debe impedir que una persona continúe transmitiendo su fe. También mencionó al Cura Brochero, quien siguió acompañando a su comunidad a pesar de haber perdido la vista y padecer lepra.

En esa línea, alentó a los religiosos a aprovechar las nuevas tecnologías para continuar con su tarea pastoral y encontrar maneras de acercar su mensaje a las personas.

Finalmente, León XIV pidió a los presentes regresar a sus comunidades con esperanza y compromiso, recordando que muchas veces los frutos del trabajo pastoral no son inmediatos.

“Volvamos a nuestras comunidades con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo”, expresó antes de concluir su intervención.

El encuentro en la Catedral de Córdoba marcó el cierre de las actividades oficiales del papa León XIV en la provincia. Tras su paso por tierras cordobesas, el Sumo Pontífice tiene previsto regresar a Buenos Aires, donde esta noche encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.