Cortarán el tránsito en el Puente Carretero por arreglos

Atención automovilistas. Este jueves y viernes habrá corte total de tránsito de 00 a 05 para realizar tareas de mantenimiento.

Hoy 12:04

Vialidad Nacional informa que se programaron tareas de mantenimiento en el Puente Carretero, vía que comunica la ciudad Capital de Santiago del Estero con La Banda, por lo que se restringirá el paso vehicular ésta noche y mañana entre las 0 y las 5 hs de la madrugada.

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Las tareas que se desarrollarán allí consisten en la reparación de juntas del icónico puente.

Por ese motivo, permanecerá inhabilitado de manera total al tránsito vehicular mientras duren dichos trabajos. Los automovilistas deberán trasladarse durante ese lapso de tiempo solo por el Puente Nuevo.

Estas tareas se llevarán a cabo a fin de optimizar su funcionamiento y preservar la seguridad de la vía.

Cabe recalcar, que las tareas operativas estarán a cargo del personal de la División Conservación del 16° Distrito de Vialidad Nacional y contará con la colaboración de la Policía de la Provincia en el ordenamiento del tránsito, a fin de evitar todo tipo de contratiempos durante las tareas programadas.