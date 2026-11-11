León XIV cerró su histórica visita a la Argentina con un fuerte llamado a la reconciliación en Luján

Ante más de dos millones de fieles, el Sumo Pontífice pidió superar las divisiones, habló sobre la pobreza y la falta de trabajo, y recordó al papa Francisco. “Argentina, levántate y camina”, fue su mensaje durante la última misa en el país.

Hoy 11:52

El papa León XIV cerró este miércoles 11 de noviembre su histórica visita a la Argentina con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente, superar las divisiones y construir un futuro basado en el amor, la solidaridad y la esperanza. La celebración reunió a más de dos millones de fieles, según estimaciones preliminares.

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Durante su última homilía en el país, el Sumo Pontífice hizo especial hincapié en las dificultades que atraviesan numerosas familias como consecuencia de la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades, la discriminación y las rupturas familiares. Frente a ese escenario, pidió fortalecer los vínculos humanos y avanzar hacia la reconciliación.

"Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", expresó León XIV ante la multitud.

El Santo Padre llegó a las inmediaciones de la Basílica a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los peregrinos que se concentraron a lo largo del recorrido. Al descender del vehículo fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien también había acompañado su visita al Cottolengo Don Orione.

La ceremonia comenzó con una interpretación de "Un nuevo sol", a cargo de un coro local. Antes del inicio de la misa, el Pontífice bendijo a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la celebración utilizó una casulla celeste y blanca, con los colores del manto de la Virgen de Luján y de la bandera argentina.

En su mensaje, León XIV propuso cuatro pasos para renovar la vida desde la fe: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. A partir de estos conceptos, reflexionó sobre la importancia del perdón, la solidaridad y el compromiso con quienes más sufren.

También dedicó un emotivo recuerdo al papa Francisco, a quien evocó por su profunda devoción a la Virgen de Luján, conocida cariñosamente como la "Patroncita morena". En ese contexto, recordó una de las frases con las que Jorge Bergoglio acostumbraba despedirse de los fieles: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

Hacia el final de la celebración, el Pontífice pronunció una de las expresiones más significativas de su paso por el país: "Argentina, levántate y camina", con la que convocó a transformar la fe en acciones concretas y a construir una sociedad más unida.

El llamado a acompañar a los más necesitados

Otro de los ejes centrales de la homilía estuvo dedicado a la solidaridad y la responsabilidad de acompañar a los sectores más vulnerables. León XIV recordó que la comunidad cristiana debe estar abierta a todos, especialmente a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

En ese sentido, mencionó a los pobres, las personas que padecen hambre, los migrantes, los enfermos y quienes se encuentran privados de su libertad, y sostuvo que la fe debe expresarse mediante gestos cotidianos de ayuda y compromiso con los demás.

"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados", manifestó el Santo Padre, al insistir en la importancia de compartir los recursos y acompañar a quienes enfrentan dificultades.

El Pontífice también destacó el esfuerzo de los padres que trabajan desde temprano para llevar el alimento a sus hogares, las madres que acompañan a sus hijos enfermos y los amigos que brindan apoyo a quienes lo necesitan, ejemplos que utilizó para explicar el verdadero significado de la caridad.

La presencia de dirigentes políticos en Luján

La multitudinaria celebración también contó con la presencia de importantes referentes políticos nacionales y bonaerenses. Entre los asistentes estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa.

También participaron Carlos Bianco, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel, además de legisladores, intendentes y dirigentes sindicales.

Entre las autoridades provinciales también estuvo presente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto con otros representantes políticos que llegaron hasta Luján para acompañar la última misa del Pontífice en territorio argentino.

La visita a la cárcel de Devoto antes de la misa

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzó con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantuvo un encuentro con 69 personas privadas de su libertad, quienes permanecían alojadas en el establecimiento antes de su cierre.

Durante la actividad, el Papa escuchó testimonios de internos que relataron sus experiencias, el arrepentimiento por los delitos cometidos y sus deseos de reconstruir sus vidas. En ese contexto, los alentó a aprovechar el tiempo de detención como una oportunidad para recuperar los vínculos familiares y prepararse para la reinserción social.

El Sumo Pontífice también pidió que los establecimientos penitenciarios cuenten con condiciones que favorezcan la recuperación de las personas detenidas y reclamó a las autoridades proteger a los niños y jóvenes frente al accionar de las organizaciones criminales.

La homilía completa del papa León XIV en Luján

Queridos hermanos y hermanas:

La lectura del profeta Isaías que hemos escuchado nos invita a imaginar distintos tipos de terreno: el desierto, la estepa y el monte, todos llamados a florecer y a cantar de júbilo al contemplar la gloria de Dios. Pensemos también hoy en este hermoso país, en la variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina: extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la tierra del “fin del mundo”, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor.

Isaías continúa diciendo que, así como Dios hace brotar agua en la tierra árida, haciéndola más fecunda, así también sacia la sed profunda de los hombres y los sana de sus enfermedades, abriendo los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Queridos hermanos y hermanas, estas imágenes nos hablan de un tiempo nuevo, de una promesa de liberación: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor.

Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso. En el Magníficat, que hemos proclamado como salmo responsorial, también la Virgen María desborda de gozo con el Señor y lo alaba por las maravillas que obra en ella.

Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar “entre mate y mate”, una mano tendida para el que lo necesita.

Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía. Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. María al pie de la cruz se une al Sacrificio eucarístico y nos acompaña en este camino (cf. S. JUAN PABLO II, Carta enc. Ecclesia de Eucharistia, 56-58).

Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad.

Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, «perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar» (Zamba del perdón). Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra.

Recordemos asimismo la experiencia de los discípulos de Emaús: iban caminando con el semblante triste, desalentados, abatidos por la dura realidad. En ese momento se les presentó Jesús resucitado y les explicó las Escrituras. Después compartieron la cena, y ellos reconocieron su presencia, que les había hecho arder el corazón (cf. Lc 24,13-35).

Queridos hermanos y hermanas: esa también es muchas veces nuestra experiencia. Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡la tenemos en la Sagrada Escritura! Dejémonos iluminar por ella: la Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino (cf. Sal 119,105).

Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos (cf. Mt 22,9-10). Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica (cf. Mt 25,35-40). Precisamente «la Eucaristía, sacramento de la unidad, alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir. Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir» (Carta enc. Magnifica humanitas, 88).

La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos. Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron “hasta el extremo” (cf. Jn 13,1). No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz, como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza. Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro Pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita.

Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien! (cf. Mc 16,15), porque «no podemos callar lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina, «ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien» (S. AGUSTÍN, Homilía sobre la primera carta de San Juan a los partos, 7, 8).

Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y demisión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, «la piedra angular» (Hch 4,11).

Que así sea.

La celebración en Luján marcó el cierre de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, que incluyó encuentros institucionales, actividades religiosas y celebraciones multitudinarias en Buenos Aires y Córdoba. Tras la misa, el Santo Padre tiene previsto trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizará la despedida oficial antes de su partida rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira sudamericana.