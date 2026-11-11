River quiere adelantar el partido ante Lanús por el Clausura, pero el Granate se opone: los motivos

El Millonario busca disputar los octavos de final antes del próximo fin de semana para evitar un largo período de inactividad. Sin embargo, el conjunto del Sur prefiere jugar el domingo por la situación de uno de sus futbolistas.

Hoy 11:45

River y Lanús ya tienen confirmado su enfrentamiento por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, pero surgió una diferencia entre ambos clubes por la fecha del encuentro. Mientras el Millonario pretende adelantar el partido, el Granate busca que se dispute el domingo 22 de noviembre.

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La intención de River es jugar el viernes 20 de noviembre o incluso antes, debido al extenso período de inactividad que acumulará el plantel. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio disputó su último encuentro oficial el 5 de noviembre, cuando venció a Aldosivi en Mar del Plata, por lo que podría llegar a los playoffs con 17 días sin competencia.

Desde Núñez consideran que semejante parate podría afectar el ritmo futbolístico del equipo, especialmente después de lo ocurrido en una interrupción anterior de 21 días. Para contrarrestar esa situación, el cuerpo técnico programó un amistoso ante Gimnasia y Esgrima La Plata para este sábado.

Sin embargo, Lanús tiene una postura diferente. El principal motivo es la convocatoria de Allan Wlk a la Selección de Paraguay, que disputará amistosos internacionales durante la fecha FIFA. El delantero viajará a Asia y recién podría regresar a la Argentina entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre.

Por esta razón, la dirigencia del Granate pretende que el encuentro se juegue el domingo 22, para darle al atacante más tiempo de recuperación después del viaje y permitirle estar a disposición del entrenador Mauricio Pellegrino.

Mientras tanto, la Liga Profesional de Fútbol deberá definir el cronograma oficial de los octavos de final. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, donde River buscará avanzar en un torneo que representa su última posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.