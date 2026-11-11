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Boca en alerta por Paredes y Blanco: cómo llegan a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Los dos futbolistas realizaron trabajos diferenciados por el desgaste físico acumulado. Arruabarrena los evaluará durante la semana para definir si serán titulares el sábado.

Hoy 11:23

Boca Juniors comenzó a preparar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, pero el entrenador Rodolfo Arruabarrena sigue de cerca la situación física de Leandro Paredes y Lautaro Blanco, quienes realizaron trabajos regenerativos en el regreso a los entrenamientos.

Ambos futbolistas acumulan una importante carga de minutos y, aunque no presentan lesiones, el cuerpo técnico decidió reducirles la exigencia para evitar complicaciones. Su presencia desde el arranque dependerá de cómo evolucionen en los próximos días.

El caso de Paredes genera especial atención debido a sus antecedentes musculares. El mediocampista sufrió dos desgarros durante la temporada y, desde su regreso en la Copa Sudamericana, disputó varios encuentros de alta intensidad. En la definición de la Liga ante Defensa y Justicia debió salir durante el segundo tiempo por el desgaste acumulado.

Por su parte, Blanco es el futbolista de Boca con más minutos disputados durante el semestre y apenas se perdió un partido desde julio. Aunque su condición física le permitió sostener la continuidad, también será evaluado antes del compromiso.

Además, Santiago Ascacíbar terminó con un golpe frente a Defensa y Justicia, Rodrigo Battaglia continúa recuperándose de una molestia en el sóleo y Enner Valencia realizó tareas livianas por precaución.

El encuentro ante Banfield se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en Mendoza. Boca buscará avanzar a una nueva final mientras administra las cargas físicas de un plantel que también deberá afrontar la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro una semana después.

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