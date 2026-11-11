León XIV llamó a la reconciliación de los argentinos durante su última misa en Luján: “Que el amor tenga la última palabra”

Ante más de dos millones de fieles en Luján, el Pontífice llamó a superar las divisiones, acompañar a los más necesitados y construir un futuro de esperanza. También recordó al papa Francisco y dejó un mensaje de despedida: “Argentina, levántate y camina”.

Hoy 11:05

El papa León XIV cerró este miércoles 11 de noviembre su histórica visita a la Argentina con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde pronunció un profundo mensaje sobre la necesidad de reconciliación entre los argentinos, la importancia de la solidaridad y las dificultades que atraviesan numerosas familias debido a la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades y los conflictos familiares.

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La celebración reunió a más de dos millones de fieles, según estimaciones preliminares del Gobierno bonaerense, que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar al Sumo Pontífice en su última actividad oficial antes de partir rumbo a Perú. En el tramo final de su homilía, León XIV pronunció una de las frases más significativas de su paso por el país: "Argentina, levántate y camina".

El Santo Padre llegó a las inmediaciones del santuario a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los peregrinos que lo esperaban a lo largo del recorrido. Al descender del vehículo, fue recibido por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien también lo había acompañado durante su visita al Cottolengo Don Orione.

La ceremonia comenzó con la interpretación de "Un nuevo sol", a cargo de un coro local. Antes del inicio de la misa, el Pontífice impartió su bendición a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la ocasión, vistió una casulla celeste y blanca, con los colores del manto de la Virgen de Luján y de la bandera argentina.

Durante su homilía, León XIV propuso a los fieles un camino espiritual basado en cuatro pilares: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. A partir de esos conceptos, reflexionó sobre los problemas sociales, la importancia de reconocer los errores y la necesidad de construir una comunidad más unida.

Un llamado a la reconciliación y una advertencia sobre las dificultades de las familias

Uno de los momentos centrales del mensaje estuvo dedicado a las situaciones de sufrimiento que atraviesan numerosos argentinos. El Pontífice mencionó especialmente las enfermedades, la pobreza, el desempleo, la discriminación y las rupturas familiares, dificultades que comparó con los momentos de dolor vividos por María al pie de la cruz.

"Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares", expresó León XIV ante la multitud.

En ese contexto, sostuvo que las experiencias dolorosas también pueden convertirse en oportunidades para recuperar la paz, fortalecer los vínculos humanos y avanzar hacia el perdón. Para el Papa, la reconciliación no debe limitarse al ámbito personal, sino que también debe alcanzar a toda la sociedad argentina.

"Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", manifestó.

El Santo Padre invitó además a los argentinos a reconocer sus propias faltas y pedir perdón, retomando en su reflexión una referencia a la tradicional "Zamba del perdón". De esta manera, vinculó la necesidad de sanar las heridas individuales con el desafío colectivo de superar los enfrentamientos y construir un futuro diferente.

El recuerdo al papa Francisco y su profunda devoción por la Virgen de Luján

Otro de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó cuando León XIV recordó a su antecesor, el papa Francisco, y destacó el vínculo especial que Jorge Bergoglio mantuvo durante toda su vida con la Virgen de Luján.

El Pontífice evocó la profunda devoción del primer papa argentino por la patrona nacional y recordó que Francisco siempre la tuvo presente en sus enseñanzas, sus oraciones y sus expresiones cotidianas.

"Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón", expresó.

También mencionó una de las frases con las que Bergoglio acostumbraba a despedirse de quienes se acercaban a él: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

Durante el inicio de la homilía, León XIV también dedicó palabras de reconocimiento a la riqueza natural y humana de la Argentina. Inspirado en una lectura del profeta Isaías, destacó las extensas pampas, los ríos, las montañas, los glaciares y los desiertos que forman parte del territorio nacional.

Además, valoró la hospitalidad de los argentinos, su capacidad de compartir y los gestos cotidianos de solidaridad. En ese sentido, hizo referencia a las reuniones alrededor del mate, la música y la costumbre de recibir a quienes llegan, características que pudo observar durante sus jornadas en el país.

El pedido de ayudar a los más necesitados y no dejar a nadie afuera

En otro tramo de su intervención, el Papa se refirió a la importancia de la comunión y la solidaridad, al señalar que la fe debe expresarse mediante acciones concretas para acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados", afirmó, al mencionar de manera particular a los pobres, las personas que padecen hambre, los migrantes, los enfermos y quienes se encuentran privados de su libertad.

León XIV sostuvo que la participación en la vida religiosa debe impulsar a los creyentes a involucrarse activamente en sus comunidades, compartir sus recursos y asumir responsabilidades frente a las necesidades de los demás.

En esa línea, advirtió que la comunión no puede convertirse en una actitud individualista ni en una excusa para desentenderse del sufrimiento ajeno. Por el contrario, explicó que el compromiso cristiano exige compartir incluso aquello que parece poco, cuando puede contribuir al bienestar de otras personas.

Para ejemplificar ese mensaje, destacó los gestos cotidianos de quienes se esfuerzan por sus familias y acompañan a otras personas, como los padres que trabajan desde temprano para llevar alimento a sus hogares, las madres que permanecen junto a sus hijos enfermos y los amigos que brindan tiempo y compañía a quienes lo necesitan.

El Santo Padre también hizo referencia al pasaje bíblico de los discípulos de Emaús, quienes atravesaron momentos de tristeza y desconcierto antes de recuperar la esperanza. A partir de ese relato, remarcó la importancia de encontrar orientación espiritual frente al cansancio, el desaliento y las dificultades de la vida.

“Argentina, levántate y camina”: el mensaje final de León XIV

En el tramo final de la celebración, el Pontífice convocó a los fieles a transformar la fe en acciones concretas y a llevar el mensaje de solidaridad más allá de los templos y las ceremonias religiosas.

Fue entonces cuando pronunció la frase "Argentina, levántate y camina", con la que alentó al pueblo argentino a recuperar la esperanza y continuar construyendo un futuro basado en el amor, el perdón y la unidad.

León XIV también recurrió a una enseñanza de san Agustín, al recordar que la caridad debe orientar las palabras, las decisiones y las acciones de las personas. En ese sentido, destacó que tanto el perdón como la corrección y el diálogo deben estar guiados por el amor.

Finalmente, dedicó una oración especial a la Virgen de Luján, a quien pidió que acompañe al pueblo argentino en sus desafíos. El Papa recordó además que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha en la que se celebra la festividad de Nuestra Señora de Luján, y expresó su deseo de permanecer bajo su protección.

"Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad", expresó al pedir por los argentinos y por la construcción de una sociedad capaz de superar las divisiones mediante la reconciliación y la ayuda mutua.

La presencia de dirigentes políticos y el cierre de una visita histórica

La multitudinaria misa también contó con la presencia de numerosas autoridades políticas y representantes de distintos sectores. Entre los asistentes estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa.

También participaron funcionarios bonaerenses, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales, entre ellos Carlos Bianco, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel. A la celebración asistió además el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

La jornada final del Santo Padre en territorio argentino había comenzado con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantuvo un encuentro con 69 personas privadas de su libertad, escuchó testimonios sobre el arrepentimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades, y transmitió un mensaje centrado en la dignidad humana y la reinserción social.

Durante esa visita, León XIV también pidió que los establecimientos penitenciarios ofrezcan condiciones que permitan a los internos reconstruir sus vidas y recuperar los vínculos con sus familias. Asimismo, reclamó medidas para proteger a los niños y jóvenes frente al accionar de las organizaciones criminales.

La misa frente a la Basílica de Luján representó el último gran encuentro del Pontífice con los fieles argentinos, después de una intensa agenda que incluyó celebraciones religiosas, reuniones institucionales y actividades multitudinarias en Buenos Aires y Córdoba.

Tras finalizar la ceremonia, el papa León XIV tiene previsto trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizará la despedida oficial antes de su partida rumbo a Lima, Perú, para continuar con la tercera etapa de su gira apostólica por Sudamérica.