Los números de Central Córdoba en 2026 lo ubican en un llamativo ranking continental

El Ferroviario aparece en un ranking que reúne a los clubes con menor cosecha de unidades en el año. Estudiantes de Río Cuarto encabeza la lista.

Hoy 10:32

Central Córdoba de Santiago del Estero aparece entre los 10 equipos que menos puntos consiguieron en el fútbol sudamericano durante 2026, según un ranking difundido por Transfermarkt que refleja el rendimiento de distintos clubes del continente.

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El Ferroviario se ubica en el séptimo puesto de la clasificación, con apenas 27 puntos acumulados, una cifra que lo coloca entre los conjuntos de menor cosecha de unidades del año.

La lista tiene como protagonista a Estudiantes de Río Cuarto, que ocupa el primer lugar con 14 puntos. Más atrás aparecen Trujillanos de Venezuela, con 23 unidades, y Aldosivi de Mar del Plata, con 25.

Otro equipo argentino que figura en el ranking es Sportivo San Lorenzo de Paraguay, con 26 puntos, la misma cantidad que Club A.B.B. y GV San José ambos de Bolivia. Por su parte, Central Córdoba aparece inmediatamente después, mientras que Universidad de Vinto suma 28 y Cobresal y Anzoátegui cierran la nómina con 30.

De esta manera, Central Córdoba integra un listado en el que también aparecen otros representantes del fútbol argentino, reflejando las dificultades que atravesaron estos equipos para sumar puntos a lo largo de la temporada 2026.