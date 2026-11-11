Alerta por el calentamiento global: un estudio advierte que el planeta podría alcanzar el límite de 1,5 °C en 2029

Una investigación publicada en la revista Nature Climate Change reveló que el mundo ya alcanzó gran parte del calentamiento previsto por el Acuerdo de París. Los científicos advierten sobre el impacto de la actividad humana y las diferencias de temperatura entre regiones.

Hoy 11:15

El calentamiento global avanza a un ritmo preocupante y el planeta podría alcanzar el límite de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales hacia 2029, según un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change. La investigación analizó 46 regiones del mundo y advirtió que el margen establecido en el Acuerdo de París está cada vez más cerca de agotarse.

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El trabajo, publicado el 9 de noviembre de 2026, determinó que para 2025 las distintas regiones del planeta ya habían experimentado entre el 90% y el 94% del calentamiento esperado para un escenario de aumento global de 1,5 °C.

Los especialistas señalaron que la actividad humana, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, explica prácticamente la totalidad del calentamiento atribuible a factores externos registrado en las últimas décadas.

Qué significa alcanzar el límite de 1,5 °C

El Acuerdo de París, firmado en 2015, estableció como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C y realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C respecto de la era preindustrial.

Sin embargo, los registros muestran que el planeta se acerca rápidamente a ese umbral. Según el estudio, el calentamiento global atribuible a factores externos alcanzó aproximadamente 1,4 °C en 2025, lo que deja un margen cada vez menor.

Los investigadores estimaron que, bajo un escenario de emisiones elevadas, el límite de 1,5 °C podría alcanzarse alrededor de 2029, mientras que el umbral de 2 °C llegaría hacia 2042.

El Ártico, una de las regiones más afectadas

La investigación también reveló que el calentamiento no avanza de manera uniforme en todo el planeta.

Las regiones próximas al Ártico registraron los incrementos más importantes. En el Ártico ruso, la temperatura aumentó aproximadamente 3,3 °C respecto del período preindustrial, mientras que el noreste de América del Norte alcanzó los 2,6 °C y el noroeste del mismo continente, 2,4 °C.

En contraste, algunas regiones influenciadas por los océanos, como sectores del sur de Sudamérica, el sudeste asiático y Nueva Zelanda, registraron aumentos cercanos a 1 °C.

Estas diferencias se explican por distintos factores climáticos, entre ellos la mayor velocidad de calentamiento de las superficies continentales y la pérdida de hielo en las regiones polares.

Una advertencia sobre el futuro climático del planeta

Los resultados reflejan que el mundo se encuentra cada vez más cerca de los límites de calentamiento establecidos internacionalmente, lo que plantea nuevos desafíos para la adaptación de las sociedades y la protección de los ecosistemas.

Los investigadores advirtieron que el margen restante es reducido y que las distintas regiones del planeta enfrentan una necesidad compartida de prepararse para las consecuencias del cambio climático.