La Selección Argentina modificó su cronograma de entrenamientos antes de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El equipo dirigido por Lionel Scaloni anunció un cambio de horario para la práctica de este miércoles. La Albiceleste continúa su preparación para los últimos compromisos internacionales del año.

Hoy 11:03

La Selección Argentina continúa con su preparación para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, aunque en las últimas horas anunció una nueva modificación en su cronograma de entrenamientos. El equipo conducido por Lionel Scaloni cambió el horario de la práctica prevista para este miércoles 11 de noviembre.

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A través de sus redes sociales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el entrenamiento, originalmente programado para las 17, comenzará finalmente a las 18.15, es decir, 75 minutos más tarde de lo previsto.

Además, se confirmó que los medios de comunicación acreditados podrán presenciar los primeros 15 minutos de la actividad, antes de que el cuerpo técnico continúe con los trabajos a puertas cerradas.

El plantel argentino inició sus entrenamientos este martes, luego de completar la llegada de los futbolistas convocados desde el exterior. La primera práctica se desarrolló durante la mañana, mientras que para el jueves está prevista una nueva sesión vespertina y una conferencia de prensa de Scaloni.

La Albiceleste afrontará su primer compromiso este viernes 13 de noviembre, desde las 20, frente a Uruguay en La Bombonera. Posteriormente, viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, con horario todavía por confirmar.

Estos encuentros marcarán el cierre de la actividad internacional del seleccionado durante noviembre, luego de una triple fecha de octubre en la que consiguió victorias ante Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0).