"Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos": El sentido mensaje de León XIV en el cierre de la misa en Luján

Al finalizar su última misa en el país, el Sumo Pontífice agradeció el cariño de los argentinos y aseguró que se sintió como en casa. “Los llevo a todos en mi corazón”, expresó antes de continuar su viaje apostólico por Sudamérica.

Hoy 12:07

El papa León XIV cerró este miércoles su histórica visita a la Argentina con un emotivo mensaje durante la finalización de la multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante millones de fieles, el Sumo Pontífice agradeció el afecto recibido durante su estadía en el país y dejó una frase que marcó su despedida: "Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

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En el cierre de la celebración religiosa, el Santo Padre destacó la hospitalidad de los argentinos, recordó al papa Francisco y manifestó su gratitud hacia todas las personas que hicieron posible su visita apostólica, que incluyó encuentros religiosos e institucionales en Buenos Aires y Córdoba.

"Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!", expresó León XIV.

Sus palabras llegaron después de una celebración multitudinaria en uno de los principales centros de devoción mariana del país, donde miles de peregrinos se congregaron desde la noche anterior para acompañar al Pontífice en su última misa en suelo argentino.

El emotivo mensaje sobre la Virgen de Luján y su vínculo con Argentina

Durante su despedida, León XIV también dedicó unas palabras especiales a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y recordó la historia de su imagen, que llegó al territorio nacional en una carreta y, según la tradición religiosa, permaneció allí por voluntad divina.

"La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón", manifestó.

El Pontífice también destacó la identidad religiosa y cultural del país, al vincular los colores de la bandera nacional con el manto de la Virgen.

"Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera. Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud", expresó.

De esta manera, León XIV extendió su bendición a todas las regiones de la Argentina, destacando la diversidad de sus paisajes y convocando a los fieles a continuar transmitiendo el mensaje cristiano.

“Me he sentido como en casa”: la frase que marcó su despedida

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el Santo Padre reconoció el afecto que recibió durante su paso por el país y realizó una comparación con su antecesor, Jorge Bergoglio, el primer papa argentino de la historia.

"Gracias por recibirme con tanto cariño; me he sentido como en casa; por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", sostuvo León XIV.

La declaración representó uno de los gestos más significativos de su visita, al expresar públicamente el vínculo afectivo que construyó con los argentinos durante las jornadas que compartió con miles de fieles en distintos puntos del país.

Finalmente, el Pontífice cerró su intervención con un mensaje de unidad y una despedida cargada de emoción:

"Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!".

La misa en Luján marcó el cierre de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, durante la cual encabezó celebraciones multitudinarias, mantuvo reuniones con autoridades nacionales y compartió encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Tras despedirse de los fieles, el Santo Padre tiene previsto trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida antes de partir rumbo a Lima, Perú, para continuar con la tercera etapa de su gira apostólica por Sudamérica.