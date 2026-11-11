La Liga Profesional prepara el inicio de los playoffs, que se disputarán entre el 20 y el 25 de noviembre. Los cruces todavía esperan la confirmación oficial, con una programación especial para Boca por la final de la Copa Sudamericana.

Hoy 13:04

El Torneo Clausura 2026 ingresó en su etapa decisiva y, con los 16 equipos clasificados, comenzaron a conocerse los posibles días y horarios de los octavos de final. Aunque todavía resta la confirmación oficial de la Liga Profesional, los encuentros se disputarían entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

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La actividad comenzaría el viernes 20, a las 20, con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano en el estadio José Amalfitani. El sábado se jugarían otros dos encuentros, mientras que el domingo concentraría tres partidos, incluido el duelo entre River y Lanús.

El Millonario recibiría al Granate el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el Monumental. Por su parte, Boca tendría una programación especial debido a que el sábado 21 disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, por lo que su compromiso frente a Independiente Rivadavia se jugaría recién el miércoles 25.

Así se jugarían los octavos de final del Torneo Clausura 2026 (horarios de Argentina):

Viernes 20 de noviembre:

20.00 | Vélez vs. Belgrano.

Sábado 21 de noviembre:

15.00 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

17.00 | Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre:

16.00 | Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.

19.00 | River vs. Lanús.

22.00 | Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre:

17.00 | Gimnasia de La Plata vs. Newell's.

Miércoles 25 de noviembre:

21.00 | Boca vs. Independiente Rivadavia.

Los encuentros se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final, en un camino que culminará con la gran final del sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.