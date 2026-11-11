Estudiantes del departamento Robles presentaron sus proyectos educativos en el programa Escala Metas

Alumnos de distintas escuelas secundarias participaron de una muestra pedagógica en el Nodo Tecnológico, donde exhibieron sus emprendimientos.

Hoy 13:31

Estudiantes de diferentes establecimientos educativos del departamento Robles participaron de una nueva edición del programa Escala Metas, una iniciativa del Gobierno de Santiago del Estero que promueve el aprendizaje práctico, la creatividad y el desarrollo de proyectos productivos en las escuelas de toda la provincia.

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La actividad se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico, donde alumnos del Colegio Secundario de Buey Muerto y del Agrupamiento N° 86.138, junto a otras instituciones educativas del departamento, presentaron los trabajos desarrollados durante el año.

Alumnos en la muestra

Entre las propuestas se destacó la participación de la Escuela Secundaria de Villa Hipólita, cuyos estudiantes exhibieron “Green Cosmetics”, un proyecto dedicado a la elaboración de productos de belleza a partir de ingredientes naturales.

Por su parte, las escuelas de Chilca y El Refugio presentaron trabajos de sublimación en tela y porcelana, mientras que la escuela de Morcillo compartió su iniciativa “Panificadora en mi escuela”, orientada a la producción de alimentos.

También participaron estudiantes de la escuela de Lomitas, con un proyecto de elaboración de panificados y pastas, y alumnos de la escuela de Buey Muerto, quienes dieron a conocer “Del grano al nacho”, una propuesta vinculada con la transformación de materias primas en productos alimenticios.

Muestra en el Nodo Tecnológico

A su vez, la escuela de Mireya presentó “Arte con mis manos”, una iniciativa que pone en valor la creatividad y las habilidades manuales de los estudiantes.

El programa Escala Metas desarrolla actividades educativas en distintos puntos de Santiago del Estero y culmina con muestras pedagógicas anuales en las que los jóvenes comparten sus experiencias y conocimientos. Las propuestas abarcan áreas como huertas escolares, agroturismo, energías alternativas, reciclado y producción textil.

Además, estas jornadas cuentan con la participación de estudiantes del programa Medios Escolares, quienes realizan coberturas mediante radio online y transmisiones por streaming, fortaleciendo sus habilidades de comunicación.

La muestra permitió visibilizar el trabajo de las comunidades educativas del interior provincial y el compromiso de docentes y estudiantes con propuestas que integran educación, innovación y producción.