Elías Suárez participó de la Muestra Pedagógica Anual del programa "Escuela Escala Metas"

Más de 500 estudiantes de distintos puntos de la provincia expusieron más de 90 proyectos socio-productivos en el Nodo Tecnológico.

Hoy 13:36

En una jornada marcada por el talento juvenil y el compromiso con la educación pública, el gobernador Elías Suárez participó este martes de la Muestra Pedagógica Anual del Programa Provincial “Escuela Escala Metas”, realizada en las instalaciones del Nodo Tecnológico. En ese marco, también se concretó la entrega simbólica de equipamiento a los 34 colegios secundarios rurales que forman parte de la iniciativa.

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La exposición reunió más de 90 proyectos socio-productivos desarrollados durante el presente ciclo lectivo. Entre las propuestas se destacaron huertas escolares, producción textil, carpintería, elaboración de panificados, desarrollos de energías alternativas, iniciativas de reciclado y proyectos de agroturismo.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Producción, Néstor Machado; y de Salud, Natividad Nassif.

También participaron el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; la secretaria de Coordinación Económica, Elena Salomón; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; los rectores de las universidades Nacional, Marcelino Ledesma, y Católica de Santiago del Estero, Luis Lucena, además de docentes, estudiantes y familias provenientes de distintos puntos del interior provincial.

Durante el recorrido por los stands, Suárez dialogó con los jóvenes y destacó el impacto de los trabajos, que reflejan cómo la institución educativa puede vincularse con su entorno socioeconómico para generar oportunidades concretas de desarrollo local y promover la construcción colectiva del conocimiento.

En su discurso, el gobernador ratificó que la educación constituye un eje central de la gestión de gobierno y remarcó el esfuerzo por garantizar la enseñanza tanto en las ciudades como en los parajes más alejados de la geografía provincial.

Asimismo, sostuvo que “Escuela Escala Metas” no representa una materia complementaria, sino que constituye un espacio fundamental para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos, aprender a desarrollar proyectos y generar arraigo en sus lugares de origen.

“No podemos dejar de lado la oportunidad que tenemos de darle la mejor educación a nuestros jóvenes en todas las ciudades de la provincia, pero también en los parajes más recónditos de nuestra geografía provincial. Además de todo ese acompañamiento en la currícula, en las materias que tienen que ver con el desarrollo formal de la educación, hoy estamos también festejando un evento importante que es una reunión donde un programa que tiene que ver con darle a los estudiantes, a los del interior, la posibilidad de poder generar sus propios emprendimientos”, expresó.

Suárez consideró que este objetivo es fundamental para construir una provincia con mayores oportunidades y destacó la importancia de la formación y capacitación de los jóvenes.

“Este no es un tema menor”, afirmó, y agregó que el programa representa “la base central donde aplican sus conocimientos, donde pueden aprender a desarrollar justamente cada uno de esos proyectos que vienen llevando adelante y que tienen que ver con arraigo en su lugar de origen”.

En esa línea, destacó la participación de más de 500 jóvenes de toda la provincia y valoró la posibilidad de acompañar sus iniciativas mediante la entrega de equipamiento para que puedan continuar desarrollándolas.

El gobernador también mencionó otros programas provinciales, como “Santiago Crece con Vos”, que ofrece herramientas de formación y capacitación orientadas a facilitar la inserción laboral.

“Ahí existe un compromiso que no debemos abandonar, el cual nos obsesiona porque tiene que ver con la formación de nuestro presente y de nuestro futuro, mediante la enseñanza de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes que hoy a lo largo de la provincia buscan esas posibilidades de capacitarse y lograr un pensamiento crítico, que discuta, debata y tenga que ver con cuál sería el mejor desarrollo, cuáles son las tareas que debemos cumplir para seguir creciendo, fortaleciéndonos y, por nuestra parte, vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para lograrlo”, expresó.

El conocimiento como herramienta de transformación

Por su parte, la ministra de Educación, Mariela Nassif, destacó que el programa sintetiza la premisa de que el conocimiento debe transformar la realidad y generar emprendimientos y oportunidades de trabajo.

La funcionaria señaló que uno de los principales desafíos fue lograr que los aprendizajes resulten pertinentes y despierten vocaciones entre los jóvenes del interior. También valoró el trabajo articulado con universidades públicas y privadas, el compromiso de los docentes y la visión estratégica del Gobierno provincial en materia de innovación, inclusión y federalismo.

“El sentido de este programa es demostrar que el conocimiento tiene que transformar la realidad y servir para generar emprendimiento y trabajo con el otro. La calidad de nuestras instituciones educativas no se mide por el lugar geográfico en donde se encuentran, sino por las oportunidades que generan. El futuro se construye aquí, donde estos jóvenes son los verdaderos protagonistas de una provincia que apuesta permanentemente por la innovación, la inclusión y el federalismo”, concluyó.