Boca sueña con un refuerzo de lujo para 2027: Rodrigo De Paul aparece en el radar

El Xeneize sigue de cerca la situación del mediocampista campeón del mundo y se ilusiona con sumarlo para la próxima Copa Libertadores. Su amistad con Leandro Paredes podría ser clave, aunque Racing tiene prioridad ante un eventual regreso al país.

Hoy 21:19

Boca Juniors comenzó a planificar la temporada 2027 y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Rodrigo De Paul. El mediocampista de Inter Miami es uno de los futbolistas que despierta interés en la dirigencia xeneize, que busca incorporar jugadores de jerarquía para afrontar la próxima Copa Libertadores.

Por el momento, no existen negociaciones concretas, pero en la Ribera están atentos a la decisión que pueda tomar el campeón del mundo sobre su futuro. Uno de los factores que alimenta la ilusión es su estrecha amistad con Leandro Paredes, capitán de Boca, con quien mantiene un vínculo cercano desde su etapa en la Selección Argentina.

Sin embargo, la posibilidad de concretar su llegada no será sencilla. De Paul está fuertemente identificado con Racing, club en el que inició su carrera profesional y que tendría prioridad si el volante decide regresar al fútbol argentino.

La intención de Boca es mantener la base del plantel actual y sumar futbolistas de experiencia internacional. En ese sentido, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran que De Paul sería una incorporación importante, aunque saben que su llegada dependerá exclusivamente de la voluntad del jugador.

Además del mediocampista de Inter Miami, Boca también sigue de cerca las situaciones de Giovani Lo Celso y Paulo Dybala. En el caso de este último, la posibilidad de avanzar por su incorporación se analizaría recién en junio de 2027.

De esta manera, el Xeneize mantiene abierta la ilusión de sumar a Rodrigo De Paul, aunque por ahora se trata de una posibilidad a futuro y no de una negociación en marcha.