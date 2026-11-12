Una discusión en pleno partido de fútbol terminó con un joven apuñalado en Añatuya

La víctima sufrió una herida de arma blanca a la altura de la cadera y debió recibir atención médica. El presunto agresor fue identificado por el propio damnificado.

Hoy 21:56

Un joven de 23 años resultó herido de una puñalada luego de protagonizar una discusión durante un partido de fútbol en la ciudad de Añatuya. El episodio ocurrió durante la noche y terminó con la víctima recibiendo asistencia médica en el hospital local.

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Según el relato del damnificado, identificado como Lobos, domiciliado en el barrio Rosso, todo comenzó cuando mantenía un encuentro deportivo y, por motivos que todavía se investigan, se produjo un enfrentamiento verbal con otro de los participantes.

La discusión habría subido de tono hasta que el otro involucrado extrajo un cuchillo de entre sus prendas y lo atacó, provocándole una herida a la altura de la cadera. Como consecuencia de la agresión, el joven debió ser trasladado a un centro de salud para recibir las curaciones correspondientes.

El hecho salió a la luz pasadas las 21, cuando se tomó conocimiento del ingreso del herido al hospital. Durante su declaración, la víctima aseguró haber reconocido al presunto atacante, a quien identificó por el alias de "Tachu". Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el conflicto.

En el caso intervino personal de Prevención de la Departamental N.º 13 de Añatuya, que tomó conocimiento de lo ocurrido. Tras recibir atención médica, el joven fue invitado a radicar la denuncia formal en la Comisaría Comunitaria N.º 41, a fin de avanzar con las actuaciones correspondientes contra el presunto agresor.