León XIV se emocionó hasta las lágrimas ante miles de jóvenes en Perú y dejó un mensaje de esperanza

El Sumo Pontífice encabezó una multitudinaria vigilia en el Estadio Nacional de Lima, donde fue recibido con cánticos y aplausos. Durante su discurso, invitó a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños, fortalecer la fe y buscar apoyo en los momentos difíciles.

Hoy 22:11

El papa León XIV protagonizó este jueves 12 de noviembre uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica a Perú, al encabezar una multitudinaria vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Nacional de Lima. Ante más de 50.000 personas, el Sumo Pontífice se mostró visiblemente conmovido por el recibimiento y dedicó un mensaje centrado en la esperanza, los sueños y la importancia de acompañarse mutuamente.

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La emoción se hizo evidente desde su llegada al estadio, cuando recorrió el recinto a bordo del papamóvil mientras miles de jóvenes lo recibían con aplausos, cánticos y muestras de cariño. Al escuchar a los presentes entonar canciones religiosas y corear su nombre, León XIV no pudo contener las lágrimas, en una escena que marcó el comienzo del encuentro.

Durante su discurso, el Santo Padre destacó el papel de las nuevas generaciones en la construcción de un futuro mejor y expresó: “Alguien me ha dicho que aquí hace falta esperanza. Pues son ustedes ese signo de esperanza”.

A partir de una reflexión sobre el Evangelio de San Juan, el Pontífice invitó a los jóvenes a preguntarse por sus deseos, sus proyectos y el sentido que quieren darle a sus vidas. “¿Qué buscan? ¿Qué esperan encontrar?”, planteó, al alentarlos a descubrir aquello que verdaderamente los apasiona.

Uno de los momentos centrales de su intervención estuvo dedicado a las dificultades emocionales y el sufrimiento que pueden atravesar los jóvenes. En ese contexto, les pidió que no enfrenten sus problemas en soledad y que encuentren en la fe y en las personas cercanas una fuente de acompañamiento.

“Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando no encuentren las palabras. Él conoce sus corazones. Busquen una mano amiga: el sufrimiento no tiene la última palabra”, expresó.

León XIV también reflexionó sobre la importancia de la amistad, la vocación y la confianza, al recordar que descubrir el propio camino requiere aprender a escuchar, compartir experiencias y aceptar la ayuda de los demás.

“No crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinan grupos o acompañan a otros. Déjense cuidar”, manifestó, en otro de los pasajes significativos de su mensaje.

La vigilia cerró con un momento de oración colectiva, durante el cual el Papa volvió a invitar a los presentes a mantener viva la esperanza y acercarse a Jesús, especialmente frente a las incertidumbres y desafíos de la vida cotidiana.

El encuentro marcó el cierre de la segunda jornada de León XIV en Perú, después de una agenda que incluyó reuniones con los obispos del país, una celebración religiosa en la Catedral de Lima y un discurso público en la Plaza Mayor.

La gira apostólica continuará este viernes 13 de noviembre en Chiclayo, ciudad donde el Pontífice ejerció durante años su misión pastoral antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica.