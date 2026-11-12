“Me quería mostrar sus partes íntimas”: una joven grabó el acoso que sufrió mientras vendía chicles en Salta

Erika Martínez registró con su celular el incómodo momento que vivió mientras trabajaba en el centro de la ciudad. El video se viralizó en las redes sociales y volvió a poner en debate el acoso callejero.

Hoy 21:58

Una joven que trabaja vendiendo chicles en la vía pública de Salta denunció haber sufrido un episodio de acoso callejero por parte de un hombre que se le acercó mientras desarrollaba su actividad. La situación quedó registrada en un video que posteriormente compartió en redes sociales.

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La protagonista es Erika Mabel Martínez Arancibia, quien relató que el hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, en pleno centro salteño.

Según su testimonio, el hombre comenzó a hablarle y, en un momento, le dio un beso sin su consentimiento. Luego insistió en que observara una parte de su cuerpo, en lo que la joven interpretó como un intento de mostrarle sus partes íntimas.

Grabó lo ocurrido y lo compartió en redes

Ante la insistencia del desconocido, Erika tomó su teléfono celular, se levantó y decidió alejarse del lugar.

Posteriormente, publicó la grabación para visibilizar lo sucedido y acompañó las imágenes con una frase que reflejó su indignación.

"Las cosas horribles que las mujeres vivimos a diario", escribió la joven.

El video comenzó a circular en las redes sociales y generó repercusión por la situación que debió enfrentar mientras intentaba trabajar.

La vendedora también manifestó que no sería la primera vez que atraviesa situaciones de acoso durante sus jornadas laborales en la calle.

La historia de superación de Erika

Erika ya había sido noticia en 2024, cuando se conoció su historia de esfuerzo para ganarse la vida vendiendo chicles en la peatonal Alberdi, en la capital salteña.

En aquel momento, trascendió que viajaba desde San Agustín hasta la ciudad de Salta para trabajar. Su situación conmovió a vecinos que organizaron una colecta para ayudarla.

Incluso, una familia de Orán le regaló un carrito panchero equipado, con la intención de que pudiera iniciar un emprendimiento y mejorar sus condiciones laborales.

Hasta el momento, no se confirmó si la joven realizó una denuncia policial formal ni si el hombre involucrado fue identificado.

El episodio volvió a instalar en las redes la problemática del acoso callejero y las situaciones de hostigamiento que muchas mujeres denuncian enfrentar en espacios públicos.