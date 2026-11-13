Estudiantes se clasificó a la Recopa de Campeones: cómo se jugará el nuevo torneo y quiénes participarán

El Pincha consiguió su lugar tras conquistar la Supercopa Argentina y se sumó a Rosario Central. La competencia tendrá un formato triangular y todavía resta conocer al tercer participante.

Hoy 16:15

Estudiantes de La Plata aseguró su participación en la Recopa de Campeones 2026 luego de vencer a Independiente Rivadavia y consagrarse campeón de la Supercopa Argentina. El conjunto platense se convirtió en el segundo clasificado al nuevo certamen organizado por la AFA, que se disputará el próximo año.

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El Pincha se sumó a Rosario Central, que obtuvo su boleto tras conquistar la Supercopa Internacional. De esta manera, ambos equipos volverán a enfrentarse en una competencia que reunirá a tres campeones del fútbol argentino.

El último cupo será para el ganador de la Copa Argentina, certamen que todavía se encuentra en disputa. Una vez definido ese título, quedarán confirmados los tres participantes de la nueva competencia.

La Recopa de Campeones tendrá un formato triangular, con partidos en estadios neutrales. El primer encuentro será entre Estudiantes y Rosario Central, mientras que el campeón de la Copa Argentina enfrentará posteriormente al perdedor y al ganador de ese duelo inicial.

Una de las principales novedades estará en el sistema de puntuación. Si un partido termina empatado durante los 90 minutos, se definirá por penales: el ganador de la tanda sumará dos puntos y el perdedor obtendrá uno.

De esta manera, Estudiantes y Rosario Central ya tienen asegurada su presencia en el nuevo torneo, mientras que la definición de la Copa Argentina determinará al último equipo que buscará quedarse con el título.