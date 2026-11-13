Cuándo se conocería la sanción al Manchester City por el escándalo del Fair Play Financiero

El club inglés afronta una instancia decisiva en la causa por presuntas irregularidades económicas. La resolución se espera para principios de 2027 y podría derivar en fuertes sanciones deportivas.

Hoy 16:45

El Manchester City se acerca a una etapa determinante en el proceso judicial por las presuntas infracciones al Fair Play Financiero de la Premier League. Después de varios años de investigación, se espera que la resolución de la apelación y una eventual definición sobre las sanciones lleguen a principios de 2027.

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El conjunto inglés enfrenta acusaciones relacionadas con irregularidades en sus balances financieros, contratos de patrocinio y presentación de información económica. La causa comprende distintas temporadas y podría tener consecuencias importantes para el futuro deportivo de la institución.

Según las últimas informaciones, una comisión independiente deberá pronunciarse sobre la apelación presentada por el Manchester City. Posteriormente, se determinarían las posibles sanciones, aunque todavía no existe una fecha oficial para su aplicación.

Entre los castigos contemplados por el reglamento de la Premier League aparecen multas económicas, deducciones de puntos e incluso la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés. También se analiza la posibilidad de aplicar sanciones retroactivas, lo que podría abrir un debate sobre los títulos conquistados durante los períodos investigados.

Los cargos incluyen presuntas irregularidades financieras cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, además de cuestionamientos sobre la información contractual y económica presentada por el club.

El Manchester City mantiene su postura de defensa y sostiene que el procedimiento continúa bajo estricta confidencialidad. Además, cualquier eventual sanción podría dar lugar a nuevas apelaciones, prolongando un conflicto que mantiene en expectativa al fútbol inglés.