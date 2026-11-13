Karina Milei convocó a la Mesa Política en medio de las tensiones con Bullrich y la interna del Gobierno

El oficialismo volverá a reunir a sus principales dirigentes el próximo martes, después de tres semanas sin encuentros.

Hoy 18:07

La Casa Rosada convocó para el próximo martes 17 de noviembre una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno de Javier Milei, luego de casi un mes sin encuentros presenciales. La decisión se produce en un contexto de crecientes tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, especialmente por las diferencias entre Karina Milei y Patricia Bullrich.

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La convocatoria fue realizada desde las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro se desarrollará durante la mañana, en un horario diferente al habitual.

La Mesa Política acumulaba tres semanas consecutivas sin reuniones, una situación que oficialmente se había atribuido a compromisos de agenda, viajes y la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Sin embargo, la reanudación de las conversaciones llega en medio de diferencias que involucran a varios de los principales dirigentes del oficialismo.

Las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich

Uno de los principales focos de conflicto es la relación entre Patricia Bullrich, referente del oficialismo en el Senado, y el sector político cercano a Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Las diferencias se profundizaron por cuestiones vinculadas con la conducción de la bancada libertaria y las negociaciones parlamentarias.

En particular, surgieron cuestionamientos sobre la estrategia para conseguir los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Desde el entorno de Karina Milei consideran que Bullrich debería involucrarse más en la búsqueda de acuerdos, mientras que la senadora sostiene que las conversaciones con los gobernadores corresponden principalmente a Santilli y los Menem.

Las tensiones también quedaron expuestas durante una reunión del bloque oficialista, cuando la senadora Nadia Márquez cuestionó el estilo de conducción de Bullrich y reclamó una mayor participación de los legisladores en las decisiones.

Pese a las diferencias, no se confirmó ninguna ruptura dentro del oficialismo, aunque la situación genera preocupación de cara a las próximas negociaciones en el Congreso.

El Presupuesto y las PASO, entre las prioridades

Además de los conflictos internos, el encuentro buscará ordenar la agenda legislativa antes del cierre del período ordinario de sesiones.

Entre los proyectos prioritarios aparecen el Presupuesto 2027 y la reforma política, que incluye la posibilidad de suspender o eliminar las PASO.

El Gobierno intenta acelerar las conversaciones con gobernadores y bloques aliados para conseguir las mayorías necesarias en ambas cámaras.

En ese marco, Diego Santilli solicitó al senador Agustín Coto que convoque a la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con el tratamiento de la reforma electoral.

Sin embargo, todavía existen dudas sobre la cantidad de votos que podría reunir el oficialismo en el Senado.

También continúan las negociaciones por la distribución de recursos a las provincias y las modificaciones reclamadas por distintos bloques para acompañar el Presupuesto.

Con este escenario, la reunión del próximo martes será una instancia importante para intentar ordenar las diferencias dentro del Gobierno y definir una estrategia común, en momentos en que el oficialismo busca avanzar con sus principales proyectos antes del inicio del año electoral 2027.