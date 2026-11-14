Desmantelan organización narco en Tucumán tras hallazgo de cocaína

La Gendarmería Nacional ha desmantelado una organización narco en Tucumán después de que su perro antinarcóticos encontrara 470 kilos de cocaína en una aeronave incautada en Estación Aráoz, resultando en el procesamiento de nueve sospechosos vinculados a un esquema de logística aérea y lavado de activos.

Hoy 01:11

En un operativo sin precedentes, la Gendarmería Nacional ha logrado desmantelar una compleja organización narcotraficante en la provincia de Tucumán tras el descubrimiento de un cargamento récord de 470 kilos de cocaína. Este hallazgo se produjo gracias a la intervención de un perro antinarcóticos llamado «Boby», quien detectó rastros de la sustancia en una aeronave incautada en Estación Aráoz. Este hecho marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la región, revelando la existencia de una red con capacidad logística para el tráfico aéreo de drogas.

El 4 de junio de 2026, durante un control rutinario en la ruta 157, las autoridades interceptaron una camioneta que transportaba la cocaína, valorada en más de US$ 2,3 millones. En este operativo, los gendarmes detuvieron al conductor, Marcos Nacif, así como a otros involucrados, incluyendo a Rodrigo «Icha» Chávez, quien es señalado como el propietario del vehículo, y a Pablo Abraham Pérez, considerado el líder de la organización.

La investigación, liderada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, ha revelado un entramado que incluye centros de acopio y estrategias para el lavado de activos. En septiembre, se concretaron tres detenciones claves que conectaron el tráfico terrestre de cocaína con el aéreo, incluyendo a Mateo Mauricio Bonetti, un piloto vinculado a una empresa de fumigación que operaba en la zona.

Además, se arrestó a Silvio «Chivo» Medina, quien había sido detenido previamente por posesión de drogas, y a Ramiro Paradi, relacionado con el clan narco Paradi de Tucumán. Este grupo ha sido investigado por su capacidad para coordinar el transporte de grandes cantidades de estupefacientes, utilizando tanto vehículos terrestres como aeronaves.

El juez José Manuel Díaz Vélez ha dictado procesamientos con prisión preventiva y embargos significativos sobre los bienes de los nueve imputados. Entre ellos, Enrique Santos Catulo y otros familiares están siendo investigados por su implicación en el lavado de dinero a través de la compraventa de automóviles, lo que añade otra capa a la complejidad del caso.

La Gendarmería ha clausurado la pista de aterrizaje utilizada por la organización hasta nuevo aviso, mientras que se continúan realizando análisis químicos para profundizar en la investigación. Este caso ha llevado a las autoridades a plantear cinco interrogantes centrales que buscan esclarecer la operativa del grupo narcotraficante, marcando un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en Tucumán.