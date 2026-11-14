El doble crimen de turistas francesas conmociona a Salta

Conozca los detalles del caso de las turistas francesas asesinadas en Salta en 2011, un acontecimiento que marcó la historia policial de la provincia.

Hoy 01:15

En julio de 2011, el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, dos jóvenes turistas francesas, dejó una huella profunda en la sociedad salteña. Este caso, que ha sido objeto de una intensa cobertura mediática, se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la historia reciente de la provincia.

La investigación que rodea este doble crimen ha revelado múltiples interrogantes que aún persisten, incluso más de una década después de los hechos. Las circunstancias en las que se produjo el asesinato han sido objeto de escrutinio, generando debates sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad en la protección de turistas y la veracidad de las pruebas presentadas.

Recientemente, dos expolicías han sido acusados de manipular el caso, lo que ha añadido un nivel de complejidad a la situación. Según informes, estos individuos habrían plantado un arma en la escena del crimen y falseado pruebas, lo que ha provocado una indignación generalizada entre la población y ha puesto en tela de juicio la credibilidad del sistema judicial local.

El próximo juicio, programado para el 13 de noviembre a las 21 horas, será un momento crucial para la resolución de este caso. El canal de YouTube de El Tribuno Salta transmitirá en vivo esta cobertura especial, permitiendo que la comunidad y el público en general puedan seguir los pormenores de la investigación.

La cobertura de este juicio no solo es relevante para Salta, sino que también tiene implicaciones más amplias, dado que el caso ha trascendido fronteras y ha capturado la atención internacional. La historia de Bouvier y Moumni ha generado un debate sobre la seguridad de los turistas en Argentina y las medidas que deben implementarse para garantizar su protección.

Las repercusiones de este caso continúan siendo sentidas en la provincia, donde la comunidad anhela justicia y respuestas a las preguntas que han perdurado durante años. La conexión emocional que este caso ha creado entre los habitantes de Salta y las víctimas es palpable y se convierte en un recordatorio de la fragilidad de la seguridad en el turismo.

A medida que se acerca la fecha del juicio, la expectativa crece entre los ciudadanos y los medios de comunicación, quienes esperan que este proceso judicial arroje luz sobre los oscuros sucesos que rodearon la muerte de estas dos jóvenes francesas. Con cada nuevo desarrollo, el interés por este caso se intensifica, reafirmando su importancia en la memoria colectiva de Salta.