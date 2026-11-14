Termas: detuvieron a un acusado de cometer dos robos a mano armada en kioscos y buscan a una mujer

Los hechos ocurrieron el 24 y 26 de octubre. En uno de los asaltos, la víctima fue un hombre de 64 años que se moviliza en silla de ruedas. Secuestraron prendas de vestir, un cuchillo entre otros.

Hoy 13:29

Un hombre fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en el barrio España, en el marco de una investigación por dos robos a mano armada cometidos en locales comerciales durante octubre. Los investigadores también buscan a una mujer señalada como presunta involucrada en ambos hechos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El detenido fue identificado como Ariel Alejandro Blasco, alias "Sapero", mientras que la mujer buscada es Karen Agostina Gallardo, conocida como "Kello", quien no fue encontrada durante los procedimientos.

La investigación se inició a partir de dos denuncias. La primera fue radicada el 24 de octubre por una comerciante de 44 años, quien relató que un hombre ingresó a su negocio, la amenazó con un cuchillo y le sustrajo $80.000, antes de escapar a bordo de una motocicleta.

Te recomendamos: La Aguada: se llevaron $5 millones, dólares, joyas de oro y electrodomésticos

El segundo episodio ocurrió el 26 de octubre, cuando un comerciante de 64 años que se moviliza en silla de ruedas fue sorprendido mientras atendía su kiosco. Según denunció, un sujeto lo amenazó con un arma blanca y le arrebató $50.000 que llevaba en el bolsillo de su camisa, para luego darse a la fuga en una moto.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos responsables y vincularlos con ambos asaltos.

Con esos elementos, se realizaron dos allanamientos en inmuebles del barrio España. Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda del pasaje Intermedio sin número, donde reside el padre de Blasco, mientras que el segundo se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Juan Manuel de Rosas, entre el quinto y sexto pasaje, vinculado a Gallardo.

Durante los operativos, los policías secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas en los robos, un cuchillo y autopartes de una motocicleta. Sin embargo, el rodado que buscaban no fue localizado. Tampoco se informó sobre el hallazgo del dinero sustraído.

En uno de los procedimientos se concretó la detención de Blasco. En cuanto a Gallardo, sus familiares manifestaron que habría viajado a la provincia de Tucumán, por lo que no pudo ser localizada.

Finalmente, el fiscal Rafael Zanni dispuso que se haga efectiva la detención del acusado y ordenó difundir el pedido de detención de Gallardo a toda la red policial, con el objetivo de localizarla y detenerla en la vía pública.