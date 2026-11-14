El sudeste santiagueño bajo el agua: Bandera acumuló 135 milímetros y Juríes sufrió graves daños

En comunicación con Radio Panorama, Néstor Escobar, desde Añatuya, brindó detalles sobre las consecuencias del intenso temporal en el interior santiagueño y describió el preocupante panorama en las zonas más afectadas.

Hoy 12:28

El sudeste de Santiago del Estero fue una de las regiones más castigadas por el intenso temporal de lluvia y viento que se desató durante la noche y se extendió hasta las primeras horas de la madrugada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación más complicada se registra en la zona de Juríes, donde las precipitaciones y las fuertes ráfagas provocaron numerosos inconvenientes.

En comunicación con Radio Panorama, Néstor Escobar, desde Añatuya, brindó un panorama de lo ocurrido en el interior provincial durante el programa Algo en Común y detalló la magnitud del fenómeno meteorológico que afectó a los departamentos General Taboada, Belgrano y Avellaneda.

De acuerdo con los registros aportados, Bandera acumuló 135 milímetros de lluvia en una sola noche y parte de la madrugada. En Guardia Escolta se registraron 89 milímetros, mientras que en Juríes las precipitaciones superaron los 90 milímetros. En sectores rurales de esa jurisdicción, como los lotes 40, 15 y 5, también se registraron importantes acumulados, al igual que en la zona de Tomás Young, donde las lluvias rondaron los 100 milímetros.

La situación en Juríes es especialmente preocupante. Según lo informado por Escobar, hasta el momento se contabilizan alrededor de 30 familias afectadas por voladuras de techos. Además, se reportaron numerosos postes caídos, cables tendidos y árboles derribados como consecuencia de la intensidad del viento.

En Bandera, otro de los puntos más afectados, se destacó la situación del barrio Esperanza, donde también se sintieron con fuerza las consecuencias del temporal.

El relevamiento de precipitaciones se completa con los siguientes registros: Añatuya, 80 milímetros; Tacañitas, 70 milímetros; y Melero y la zona del canal, en el límite entre los departamentos General Taboada y Juan Felipe Ibarra, 53 milímetros.

El panorama refleja la magnitud del fenómeno que atravesó el sudeste santiagueño, particularmente en el corredor que comprende Bandera, Juríes y Tomás Young, donde la combinación de abundante lluvia y fuertes ráfagas de viento ocasionó importantes daños materiales.

Mientras continúan conociéndose las consecuencias del temporal, las localidades y zonas rurales afectadas atraviesan horas de preocupación por los daños en viviendas y la infraestructura, especialmente por la caída de postes y cables eléctricos.