Inesperado contratiempo para Banfield a horas de enfrentar a Boca: “Es una lástima...”

El Taladro sufrió un inconveniente de último momento que alteró su planificación antes de la semifinal de la Copa Argentina. Pedro Troglio expresó su malestar por lo ocurrido en la previa de un partido decisivo.

Hoy 12:25

Banfield sufrió un inesperado contratiempo a pocas horas de enfrentar a Boca por las semifinales de la Copa Argentina. El plantel dirigido por Pedro Troglio tuvo complicaciones en su traslado a Mendoza y terminó llegando a destino durante la madrugada, una situación que modificó los tiempos de descanso previstos por el cuerpo técnico.

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El Taladro se medirá con el Xeneize este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas, en busca de un lugar en la final del certamen, donde Platense espera por conocer a su rival.

El inconveniente se produjo por una demora en el vuelo que trasladaba al plantel, como consecuencia de una medida de fuerza de trabajadores aeroportuarios. Debido a esta situación, Banfield recién llegó a Mendoza a la 1 de la madrugada y sus futbolistas pudieron acostarse alrededor de las 2.

“Es una lástima porque vas a jugar con un rival al que no tenés que darle ninguna ventaja. Con este paro terminamos llegando a la 1 de la mañana. Nos acostamos a las 2. No era la idea”, expresó Troglio.

La demora estuvo relacionada con un “paro a la japonesa”, una modalidad de protesta en la que los trabajadores cumplen sus tareas con especial rigurosidad, lo que puede provocar retrasos en las operaciones aeroportuarias.

“Excedió la culpabilidad de cualquier parte, pero no fue saludable”, agregó el entrenador, quien reconoció que el contratiempo afectó la preparación del equipo para un encuentro de máxima exigencia.

Pese a lo ocurrido, Troglio destacó el acompañamiento de los hinchas de Banfield, que se acercaron a recibir al plantel en Mendoza y brindaron su apoyo en la antesala del partido.

“Hay muchos chicos jóvenes y yo no recuerdo que nos hayan recibido así, sobre todo teniendo en cuenta el día a día del campeonato. Fue bárbaro”, manifestó.

La probable formación de Banfield ante Boca

De cara a la semifinal, el entrenador tendría prácticamente definido el equipo que buscará sorprender al Xeneize.

Banfield formaría con: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina.

Así, Banfield intentará dejar atrás una previa accidentada y concentrarse en el desafío de eliminar a Boca, con la ilusión de alcanzar la final de la Copa Argentina.