River venció a Gimnasia en un amistoso y se prepara para los playoffs del Clausura

El Millonario se impuso por 2-0 en el Monumental con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván. Leonardo Ponzio aprovechó el encuentro para probar variantes de cara al decisivo cruce ante Lanús por los octavos de final.

Hoy 12:52

River Plate aprovechó el parate por la fecha FIFA y derrotó por 2-0 a Gimnasia de La Plata en un amistoso disputado este sábado por la mañana, a puertas cerradas, en el estadio Monumental. Los goles del Millonario fueron convertidos por Sebastián Driussi y Tomás Galván, en un encuentro que sirvió para mantener el ritmo de competencia antes de los playoffs del Torneo Clausura 2026.

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El partido se desarrolló en dos tiempos de 25 minutos, con el objetivo de que el equipo dirigido por Leonardo Ponzio sumara rodaje y ajustara detalles futbolísticos de cara al enfrentamiento ante Lanús, por los octavos de final del campeonato.

Una de las principales novedades estuvo en la defensa, donde Lautaro Rivero fue titular junto a Nicolás Otamendi, mientras que Lucas Martínez Quarta quedó relegado al equipo alternativo, después de su cuestionada actuación en el Superclásico.

En el mediocampo, Santiago Espíndola ocupó el puesto de volante central, una posición en la que River viene teniendo dificultades por las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Además, las ausencias de Gonzalo Montiel y Thiago Almada, convocados a la Selección Argentina, permitieron los ingresos de Giovanni González y Sebastián Driussi. Este último se desempeñó como segundo delantero junto a Lucas Beltrán, mientras que Ángel Correa ocupó una posición más retrasada.

La formación de River ante Gimnasia

Ezequiel Centurión; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Durante la jornada también se disputó un segundo amistoso entre equipos alternativos, que terminó igualado 1-1, con un gol de Rafael Santos Borré para el conjunto millonario.

En ese encuentro, Ponzio alineó a Ezequiel Centurión; Gabriel Rodríguez, Tobías Ramírez, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Valentín Lucero; Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Felipe Esquivel. También ingresaron Juan Carlos Portillo y Facundo González.

De esta manera, River continúa con su preparación para recibir a Lanús el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura.

El equipo de Ponzio buscará aprovechar estos días de trabajo para mejorar su funcionamiento y llegar en las mejores condiciones a una instancia decisiva, ya que el Clausura representa su última oportunidad de conquistar un título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.