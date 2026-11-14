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El intendente Benavente supervisó los trabajos del Comité de Emergencia tras el fuerte temporal

Cuadrillas de distintas áreas municipales trabajan en varios barrios para retirar árboles y elementos caídos por las fuertes ráfagas de viento y restablecer la circulación vehicular y peatonal. El operativo permanecerá activo para atender las necesidades de los vecinos.

Hoy 12:43

El intendente, Mario Benavente, supervisó los trabajos que desarrolla el Comité de Emergencia de la Municipalidad para habilitar la circulación en las calles y veredas que fueron afectadas por las fuertes ráfagas de viento durante la madrugada.

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Las tareas están a cargo del personal de Defensa Civil, Parques y Paseos, Servicios Urbanos, Obras Públicas, Electricidad, de Tránsito, entre otras áreas.

Los trabajos abarcan diferentes barrios y la prioridad es poner en condiciones la vía pública para liberar la circulación vehicular y de peatones.

El Comité de Emergencia de la municipalidad permanecerá activo para atender situaciones que requieran la intervención y atención de los vecinos. Para ello, está a disposición la línea telefónica de Defensa Civil 421 7999.

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