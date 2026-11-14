El intendente Benavente supervisó los trabajos del Comité de Emergencia tras el fuerte temporal

Cuadrillas de distintas áreas municipales trabajan en varios barrios para retirar árboles y elementos caídos por las fuertes ráfagas de viento y restablecer la circulación vehicular y peatonal. El operativo permanecerá activo para atender las necesidades de los vecinos.
El intendente, Mario Benavente, supervisó los trabajos que desarrolla el Comité de Emergencia de la Municipalidad para habilitar la circulación en las calles y veredas que fueron afectadas por las fuertes ráfagas de viento durante la madrugada.
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Las tareas están a cargo del personal de Defensa Civil, Parques y Paseos, Servicios Urbanos, Obras Públicas, Electricidad, de Tránsito, entre otras áreas.
Los trabajos abarcan diferentes barrios y la prioridad es poner en condiciones la vía pública para liberar la circulación vehicular y de peatones.
El Comité de Emergencia de la municipalidad permanecerá activo para atender situaciones que requieran la intervención y atención de los vecinos. Para ello, está a disposición la línea telefónica de Defensa Civil 421 7999.