La Aguada: se llevaron $5 millones, dólares, joyas de oro y electrodomésticos

La damnificada, una mujer de 55 años, regresó a su domicilio y encontró un importante desorden en sus pertenencias y una ventana violentada. Los delincuentes aprovecharon su ausencia.

Hoy 12:40

Un importante hecho delictivo fue denunciado en la localidad de La Aguada, departamento Río Hondo, donde personas desconocidas ingresaron a una vivienda y concretaron un millonario robo, aprovechando que no había moradores en el inmueble.

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De acuerdo con lo denunciado por Lilia Marina Frías, de 55 años, el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 19:30, se retiró de su domicilio para dirigirse al lugar de trabajo de su hija, donde permaneció hasta aproximadamente las 22:30. Al regresar, encontró un panorama preocupante: sus pertenencias estaban desordenadas y una de las ventanas de una habitación había sido forzada.

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Al revisar la vivienda, descubrió que los delincuentes se habían llevado cinco millones de pesos en efectivo, 200 dólares, tres cadenas de oro, seis anillos de oro y una pulsera del mismo metal precioso.

Pero el botín no terminó allí.

También sustrajeron un televisor Smart TV de 32 pulgadas marca , un módem de Personal Flow, un equipo de música y un parlante portátil.

La denuncia motivó la intervención del personal policial y de la División Policía Científica, cuyos efectivos realizaron los trabajos técnicos correspondientes en el inmueble. La causa quedó bajo intervención de la fiscal Dra. Pérez Vicens.

Por estas horas, se procura avanzar en la investigación para establecer quiénes fueron los responsables de ingresar a la propiedad y concretar el importante robo.