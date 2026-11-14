Allanamientos en Jujuy desmantelan red de abuso sexual infantil

Jujuy fue escenario de allanamientos en una investigación internacional que desmanteló redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil a través de aplicaciones de mensajería.

Hoy 14:43

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó a cabo una serie de allanamientos en Jujuy, Buenos Aires y Santa Cruz como parte de una investigación internacional que busca desmantelar redes transnacionales dedicadas a la distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Este operativo, conocido como Operación BOA, fue ejecutado por un esfuerzo conjunto de 10 países que se unieron para combatir los delitos informáticos relacionados con el abuso infantil.

El operativo en Argentina, liderado por la PSA, resultó en la detención de dos personas y el secuestro de 122 dispositivos tecnológicos. Estos elementos incluyen dispositivos tales como laptops, teléfonos y unidades de almacenamiento, los cuales serán fundamentales para la investigación en curso. El éxito de esta operación resalta el impacto significativo que estas acciones pueden tener en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Las autoridades argentinas trabajaron en estrecha colaboración con el Departamento Judicial de Morón y las Unidades Funcionales de Instrucción N° 9 y N° 5, que están especializadas en la temática de delitos informáticos. Este apoyo fue crucial para llevar a cabo las pesquisas que incluyeron tanto tareas de campo como análisis digital.

El enfoque en el entrecruzamiento de datos y la evidencia electrónica permitió identificar a usuarios argentinos implicados en la tenencia y distribución de MASI. Esto a su vez condujo a la ejecución de los allanamientos en las provincias mencionadas, siendo Jujuy una de las principales localidades objetivo de la operación.

La colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad, como la Gendarmería Nacional Argentina, fue esencial para el éxito de los operativos. Esta cooperación interfuerzas, junto con el apoyo internacional, demuestra la importancia de unir esfuerzos para combatir delitos que, por su naturaleza, trascienden fronteras.

Los procedimientos realizados en Jujuy y otras provincias no solo resultaron en la aprehensión de sospechosos, sino que también lograron un fuerte impacto en la circulación de contenido ilegal en línea. La detención de personas vinculadas a estas redes es un paso significativo hacia la protección de niños y adolescentes frente a la explotación sexual en el entorno digital.

En conclusión, el desmantelamiento de estas organizaciones representa un avance en la lucha contra el abuso sexual infantil y pone de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades de las fuerzas de seguridad en su labor de prevención y acción efectiva frente a estos crímenes.