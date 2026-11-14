Tras su encuentro con el papa León XIV, Kicillof prepara su estrategia nacional junto a Massa y Bullrich

El gobernador bonaerense busca capitalizar su visita al Vaticano y prepara una recorrida por nueve provincias. Mientras tanto, Massa refuerza su presencia en redes y Bullrich presentó una propuesta a Milei.

Hoy 14:57

Para Axel Kicillof la visita del Papa León XIV fue todo bendiciones, pero en el peronismo saben que puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

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En la misa de Luján hubo 3,5 millones de personas, según datos oficiales. El peronismo escondió las internas debajo de las sotanas y en procesión llegó a la Basílica para acunarse con los mensajes de León XIV. Hubo una deliberada intención de evitar imágenes de movilización peronista explícita. “Vamos cada uno por su lado”, decían en la liga de intendentes.

Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois, Mayra Mendoza, Wado De Pedro, Facundo Tignanelli, los intendentes Federico Achával, Federico Otermín, Julio Alak, Mariel Fernández, Fernando Espinoza, Leonardo Nardini y Jorge Ferraresi (de licencia en Avellaneda), entre otros. El Papa lo hizo: Massa y Grabois, con beso y abrazo.

El peronismo está tieso como el que liga un regalo de rebote. El mayor obsequio para las pretensiones del Gobernador fue la foto con el Papa en el Cottolengo Don Orione.

La visita papal acumuló en un lapso de 96 horas 1.6 millones de menciones digitales, según precisó el último informe de Ad hoc Digital. Es uno de los pocos acontecimientos con conversación masiva y sostenida en el tiempo, comparable con la muerte del Indio Solari, que registró 1.3M en 72 horas.

El pico máximo ocurrió el 9 de noviembre (509.000 menciones), impulsado por la visita al Cottolengo Don Orione, la misa en Palermo y el discurso en la UCA. Los otros días registraron 293.000 (8/11), 415.000 (10/11) y 474.000 (11/11) menciones.

Predominó un sentimiento ampliamente favorable, con un 70% de menciones positivas, un 13% neutrales y un 17% negativas. No se registró negatividad hacia la figura del Papa: el 17% respondió exclusivamente a disputas entre usuarios politizados que usaron el evento para atacarse mutuamente.

Las menciones vinculadas al Papa se cruzaron fuertemente con figuras y agendas locales. Los términos más asociados fueron Milei (273.000 menciones) y Misa (179.000), seguidos por Gobierno (88.000), Carpa VIP (86.000), Economía (78.000) y Discapacidad (75.000). Aproximadamente 1 de cada 10 menciones al Sumo Pontífice aludió a sus definiciones sobre economía y trabajo.

La conversación papal representó más de un tercio de la cosecha digital sobre los principales referentes políticos durante esos cuatro días (38% de las menciones de Jorge Macri, y 36% tanto de Javier Milei como de Axel Kicillof). Sin embargo, el sentimiento hacia los dirigentes fue mayoritariamente negativo (58% para Macri, 54% para Milei y 50% para Kicillof).

En la Gobernación mantuvieron con recelo el dato que anticipamos acápor temor a que una escalada mediática frustrara la imagen que tanto esperaban: el saludo del Papa con Kicillof, junto a los discapacitados. Toda una diferenciación con el gobierno de Javier Milei, que mantiene un ajuste obsesivo, y una carta potente para la campaña presidencial.

“El Gobernador va a estar en el punto indicado por el Vaticano. Todo está pautado, pero no sé si se puede comunicar”, jugaban al misterio cerca de Kicillof.

La visita al Cottolengo fue un pedido especial de la Iglesia local. Ya el 6 de agosto, cuando el Vaticano anunció la visita papal, acá contamos que la obra de Don Orione iba a formar parte de la agenda de León XIVpara dar un fuerte mensaje social.

“Ahora vamos a ver qué pasa con los presupuestos, tanto de Nación como de la Provincia. Esa es la discusión que viene y se va a ver si el mensaje del Papa tiene correlato en discapacidad y educación”, dice un peronista bonaerense.

También la ludopatía, que está en la agenda de la Iglesia. Después de participar de la misa en Luján, Tignanelli salió muy duro contra la oposición: “Sabemos que afectamos intereses, avisamos que no iba a ser fácil. El martes próximo cada cual tiene que elegir qué intereses tiene ganas de representar. De un lado está el pueblo de la provincia de Buenos Aires; del otro, 7 empresas con mucho poder, que nadie controla, que tienen ganancias siderales y están destruyendo nuestras comunidades. Las apuestas no son un juego”, escribió en X por la caída de la reunión de comisión que preside La Cámpora.

El PRO, la UCR y algunos diputados ligados a intendentes peronistas pegaron el faltazo y dejaron sin quórum la comisión presidida por la kirchnerista Micaela Olivetto. El choque principal enfrenta a La Cámpora —que impulsa un impuesto del 3% sobre las siete grandes casas de apuestas legales para financiar por ley a clubes, sociedades de fomento (85%) y becas deportivas (15%)— con el PRO, cuyo diputado Fernando Rovello acusa al kirchnerismo de querer armar una “caja” política sin atacar el juego clandestino (que representa el 80% del mercado ilegal donde apuestan menores) y propone crear fiscalías especializadas, controles biométricos y bloqueos de IP.

No será el único tironeo. En la Legislatura persiste la intención de Kicillof y los intendentes de habilitar la reelección indefinida en los municipios. También está pendiente la integración de la Suprema Corte, que tiene cuatro vacantes.

“Sobre la Corte no están dadas por el momento las condiciones para que la Legislatura trabaje el tema. En las reelecciones está el proyecto listo para ser tratado, los intendentes están haciendo su parte”, dicen cerca de Kicillof.

El proyecto choca con el recelo de La Cámpora y el rechazo de frente de Massa. “No hay nada. Solo intentos de vincular ambos temas. ¿Viste la fábula del Pastorcito mentiroso?”, inquieren en el Frente Renovador.

El líder del FR acrecentará la presencia en redes para instalar una candidatura presidencial. “Si hay PASO es simple. Si no, se definiría en internas o vamos divididos”, advierten cerca de Massa.

Kicillof, el candidato presidencial por el peronismo más instalado, pero sin el beneplácito de Cristina Kirchner, hace silencio y proyecta una agenda de recorrida por el interior: Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Salta, Catamarca, Tucumán y Río Negro.

El gobierno nacional apura la suspensión de las PASO: el senador Agustín Coto, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, convocó para el martes próximo a una reunión. “No tienen los votos. Dependen de los gobernadores”, se tranquilizan en el peronismo.

Todos, de un lado y del otro, miran a Patricia Bullrich. La senadora juega con la idea de pedirle una PASO a Milei para definir la candidatura presidencial. ¿Busca el no del Presidente para presentarse por afuera? ¿Si se parte la derecha, el peronismo se bifurca? Por ahora, en el PJ simulan una comunión de alma misionera, hasta que los tome la vida nueva.