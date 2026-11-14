Cachorro pitbull hallado en San Fernando del Valle busca a su dueño

Un cachorro pitbull extraviado en San Fernando del Valle de Catamarca se encuentra bajo resguardo policial mientras se busca a su propietario.

Hoy 15:10

En un hecho que ha llamado la atención de la comunidad, un cachorro de raza pitbull fue encontrado deambulando en la intersección de las calles Avellaneda y Tula y La Rioja, en San Fernando del Valle de Catamarca, alrededor de las 6 de la mañana. El hallazgo del animal se produjo en las primeras horas de este viernes, cuando efectivos de la Comisaría Décima fueron alertados sobre su presencia en la vía pública.

Al llegar al lugar, los policías constataron que el cachorro, de pelaje marrón, se encontraba desorientado y sin identificación. Ante la imposibilidad de localizar a sus dueños, los efectivos decidieron trasladarlo a la dependencia policial para garantizar su seguridad y evitar posibles accidentes de tránsito. Este tipo de intervenciones son comunes en el trabajo diario de la policía, que busca proteger tanto a los animales como a los ciudadanos.

El cachorro pitbull permanece actualmente al cuidado de los uniformados, quienes han solicitado la colaboración de la comunidad para ayudar a difundir el aviso. La intención es que, a través de la difusión en redes sociales y otros medios, se logre localizar a su propietario lo más pronto posible. Las autoridades enfatizan la importancia de que los dueños de mascotas mantengan la identificación adecuada de sus animales para evitar situaciones como esta.

Desde la Comisaría Décima, se ha indicado que cualquier persona que pueda acreditar la tenencia del cachorro deberá presentarse en la sede policial. Para ello, se requiere la presentación de documentos que respalden la propiedad del animal, tales como la libreta sanitaria, el certificado de vacunación o registros identificatorios.

Este tipo de casos no solo pone de relieve la importancia de la responsabilidad en la tenencia de mascotas, sino que también subraya el papel activo que desempeñan las fuerzas de seguridad en la protección de los animales. Las intervenciones policiales en situaciones similares han aumentado, reflejando una mayor preocupación por el bienestar animal en la comunidad.

Finalmente, se insta a los ciudadanos a estar atentos y reportar cualquier animal perdido o encontrado. La colaboración entre la comunidad y las autoridades puede hacer una diferencia significativa en el bienestar de los animales en la región. La responsabilidad cívica es clave para resolver situaciones que involucran a mascotas extraviadas.