River prepara cambios para enfrentar a Lanús: Lautaro Rivero le gana la pulseada a Martínez Quarta

Leonardo Ponzio dio una señal en el amistoso ante Gimnasia y el joven defensor se perfila para acompañar a Nicolás Otamendi en los octavos de final del Torneo Clausura.

Hoy 16:07

River continúa su preparación para los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y el entrenador Leonardo Ponzio comenzó a definir el equipo que enfrentará a Lanús. En el amistoso de este sábado ante Gimnasia de La Plata, Lautaro Rivero fue titular y le ganó terreno a Lucas Martínez Quarta en la disputa por un lugar en la defensa.

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El joven marcador central compartió la zaga con Nicolás Otamendi en la victoria por 2-0 frente al Lobo en el Monumental. Mientras tanto, Martínez Quarta jugó para los suplentes, una decisión que anticipa que podría comenzar desde el banco en el próximo compromiso oficial.

El Chino ya cumplió la fecha de suspensión por su expulsión a los siete minutos del Superclásico ante Boca, pero su regreso a la titularidad no está asegurado. Sus recientes actuaciones y los errores que generaron cuestionamientos entre los hinchas complicaron su situación.

Por su parte, Rivero viene mostrando solidez junto a Otamendi y esa dupla defensiva respondió favorablemente en los últimos encuentros, especialmente en las victorias del Millonario.

En cuanto al resto de la formación, Ponzio mantendría la base del equipo que enfrentó a Aldosivi, con los regresos de Santiago Beltrán y Thiago Almada tras sus compromisos con la Selección Argentina.

Además, Giovanni González ocuparía el lateral derecho debido a la suspensión de Gonzalo Montiel. La dirigencia de River solicitó a la AFA una reducción de la sanción de Cachete, con la intención de recuperarlo para unos eventuales cuartos de final.

De esta manera, el Millonario ajusta los últimos detalles para el duelo ante Lanús, mientras que la decisión entre Rivero y Martínez Quarta aparece como la principal incógnita del equipo titular.