Gary Lineker cuestionó el futuro de Pochettino en Manchester United: "Me sorprendería si dura 18 meses"

El exfutbolista inglés puso en duda la continuidad del entrenador argentino y apuntó contra la dirigencia de los Diablos Rojos por los problemas que atraviesa el club.

Hoy 15:44

La llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United generó repercusiones en Inglaterra y una de las opiniones más contundentes fue la de Gary Lineker, quien puso en duda que el entrenador argentino pueda sostenerse durante mucho tiempo en el cargo. "Me sorprendería si sigue en el club en 18 meses", aseguró.

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El exdelantero inglés consideró que el técnico podría tener un comienzo positivo, aunque advirtió sobre las dificultades que encontrará en la institución. "Creo que tendrán un comienzo razonable y lo harán bien durante un tiempo", expresó, antes de señalar que Pochettino podría terminar decepcionado por el funcionamiento del club.

Para Lineker, los principales problemas del Manchester United no pasan por los entrenadores, sino por las decisiones dirigenciales. En ese sentido, cuestionó la tendencia de responsabilizar a los técnicos cada vez que los resultados no acompañan.

"Una y otra vez es como repetir la misma historia. El culpable siempre es el entrenador y eso se nota. Y creo que los verdaderos problemas están por encima del entrenador", sostuvo el exjugador, quien también recordó la gran cantidad de técnicos que pasaron por el club desde la salida de Alex Ferguson.

El argentino asumirá en un contexto complicado, ya que Manchester United ganó apenas uno de sus últimos diez partidos de la Premier League y se encuentra en zona de descenso, una situación que aumenta la presión sobre el nuevo cuerpo técnico.

Pochettino comenzará a trabajar con el plantel el próximo 18 de noviembre, con el desafío de recuperar el rendimiento de los Diablos Rojos y revertir una crisis deportiva que, según Lineker, tiene raíces mucho más profundas que los resultados dentro de la cancha.