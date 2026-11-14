La Selección Argentina volvió a entrenarse tras la derrota ante Uruguay y prepara su viaje a Córdoba

El equipo de Lionel Scaloni retomó los trabajos en Ezeiza y ya tiene la mira puesta en el amistoso del martes frente a Costa Rica, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes.

Hoy 16:25

La Selección Argentina regresó este sábado a los entrenamientos luego de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. El plantel dirigido por Lionel Scaloni trabajó en el Predio de Ezeiza con la mirada puesta en su próximo compromiso frente a Costa Rica, que se jugará el martes 17 de noviembre, desde las 20, en Córdoba.

Durante la práctica, los futbolistas que fueron titulares ante el conjunto conducido por Diego Forlán realizaron tareas regenerativas en el gimnasio y trabajos con los fisioterapeutas del cuerpo técnico.

Por su parte, los suplentes y aquellos jugadores que no sumaron minutos participaron de un ensayo futbolístico de once contra once, dividido en tres bloques de 15 minutos. También formaron parte de la actividad algunos integrantes de la Selección Sub 20 que se encuentran realizando un microciclo de preparación.

La agenda del seleccionado continuará este domingo con una práctica a puertas cerradas desde las 18.30. El lunes, a las 10.30, la delegación viajará hacia Córdoba, donde Scaloni brindará una conferencia de prensa y dirigirá un nuevo entrenamiento durante la tarde, con horarios todavía por confirmar.

De esta manera, Argentina buscará recuperarse de la caída ante Uruguay y cerrar la fecha FIFA con una victoria frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en su segunda presentación consecutiva ante el público argentino.