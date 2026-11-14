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Tras el triunfo ante Italia, cuándo vuelven a jugar Los Pumas por el Nations Championship 2026

El encuentro marcará el cierre de la fase de grupos del certamen que tiene como protagonistas a los argentinos.

Hoy 15:23

Los Pumas volverán a jugar el sábado 21 de noviembre, cuando enfrenten a Francia desde las 17.10 (hora argentina) en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, en las afueras de París. El encuentro marcará el cierre de la fase de grupos del Nations Championship 2026.

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El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi llegará al compromiso después de conseguir una ajustada victoria por 19-14 ante Italia en Génova. Si bien el triunfo permitió cortar una racha negativa, el equipo mostró dificultades en el scrum y poca claridad ofensiva, aspectos que deberá mejorar frente a una de las principales potencias del rugby mundial.

Del otro lado estará una Francia que atraviesa un gran presente y viene de superar por 21-19 a Sudáfrica, bicampeón mundial. El conjunto europeo lidera la tabla del hemisferio Norte, mientras que Argentina ocupa el tercer lugar del Sur.

Una de las principales novedades para Los Pumas podría ser el regreso del capitán Julián Montoya, quien se perdió el encuentro ante Italia debido al golpe en la cabeza que sufrió frente a Irlanda. Su recuperación será clave para fortalecer al equipo en un partido de máxima exigencia.

El historial entre ambos seleccionados registra 56 enfrentamientos, con 15 victorias argentinas, 40 francesas y un empate. El último triunfo de Los Pumas ante Francia fue en julio de 2024, cuando se impusieron por 33-25 en Buenos Aires.

Después del duelo en París, Argentina viajará a Londres para disputar los cruces por posiciones del Nations Championship, previstos para el último fin de semana de noviembre.

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