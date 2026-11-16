Los dramas detrás del testimonio que conmovió al Papa

Con el emotivo relato de su historia, Cristian puso el foco en dos temibles flagelos de hoy: la droga y el bullying. Argentina está en el puesto 11 entre los países con mayor cantidad de casos graves de acoso escolar.

Hoy 07:05

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

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“Soy Cristian. Soy un joven en recuperación”. Así se presentó frente a León XIV Cristian Schinca, de 25 años. “Yo estaba en la calle y el piso de la calle es duro y frío -siguió, mientras relataba el esfuerzo que habían hecho sus padres, de una familia humilde, porque “querían que tuviera una buena educación, pagar una escuela privada, pero como mi condición social no era la misma que la de mis compañeros y no podía tener las mejores zapatillas o la ropa que tenían ellos, recibía burlas constantes. El bullying que recibí durante tantos años me convirtió en un niño retraído y tímido”.

Diría después Cristian que el bullying fue el comienzo de todo. En su duro y valiente testimonio narró cómo dejó de comunicarse, cómo se fue alejando de sus familiares y cómo buscó refugio en personas más grandes, a los que “veía tomar alcohol y consumir drogas, y empecé a imitarlos para no sentirme tan solo. A los 15 probé por primera vez la cocaína. La droga me aisló de mi familia y me fue apagando emocionalmente. Mi prioridad era el consumo”.

Cristian, cuyo abuelo murió en sus brazos, tocó fondo y después de muchos tropiezos encontró una nueva vida en el Hogar de Cristo de Moreno. Su historia, que conmovió profundamente al Papa y a los millones que lo escucharon en la vigilia de los jóvenes en Palermo, puso descarnadamente bajo la luz pública varios dramas, claro, pero sobre dos de los que jaquean hoy a la sociedad: la droga y el bullying o el bullying y la droga. El orden de los factores aquí no altera el producto: vidas de jóvenes destruidas y, a veces, con el peor final. Y la sensación, una vez más, de no hacer lo suficiente para enfrentar y erradicar ambos males.

El Informe Mundial 2026 sobre las Drogas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que, en una década, el consumo mundial de drogas ilícitas creció 34%. En 2024, 331 millones de personas recurrieron a las drogas, en un “aumento sin precedentes” de sustancias más potentes y peligrosas, ya que crece el uso de nuevas sustancias sintéticas. El consumo de drogas provoca, cada año, la muerte de cerca de 500 mil personas.

Según el trabajo, Argentina se consolidó como un país de mayor consumo y circulación,- y no ya sólo de tránsito- , de sustancias como éxtasis, ketamina, metanfetaminas y tusi o cocaína rosa, presente en varios casos, y en varias muertes, de la crónica policial reciente. Junto a Colombia y Chile, es el país de la región considerado centro neurálgico para la circulación de tusi que, a pesar de su denominación, contiene sólo a veces cocaína y sí ketamina, MDMA (éxtasis) y opioides.

El alto consumo de cocaína se combina así con estas drogas sintéticas, generando lo que llaman “policonsumo ciego”, porque ni los consumidores ni el personal sanitario que los atiende en una emergencia saben qué han tomado.

A nivel mundial, sólo 1 de cada 12 personas con problemas de consumo de drogas recibe tratamiento. En la Argentina, distintos estudios señalan que el consumo de alcohol arranca alrededor de los 13 años, mientras que el de marihuana se da a los 14 años. De acuerdo con el Séptimo Estudio Nacional de Sedronar, de 2025, el 21,5% de los estudiantes secundarios consumió sustancias psicoactivas al menos una vez en su vida, y el 16% lo hizo durante el último año. Señala también que el consumo de alcohol, cannabis y el vapeo aumenta a mayor edad y con baja percepción del riesgo.

Respecto al bullying, según la organización Bullying sin Fronteras (BSF), hay unos 230 mil casos graves en escuelas primarias, secundarias y universidades del país. Esto coloca a la Argentina en el puesto 11, en 2026, entre las naciones con mayor cantidad de casos graves. Mientras, 7 de cada 10 chicos y adolescentes sufren algún tipo de acoso o burla en las aulas, sean colegios públicos o privados. El aspecto físico figura al tope de los motivos de discriminación.

Para BSF, “es responsabilidad de los adultos, las familias, las escuelas, las instituciones y los gobiernos actuar frente al acoso y proteger a quienes los sufren”. Algo parecido se podría decir frente al flagelo de la droga. Y siempre, educar, prevenir, estar, actuar.