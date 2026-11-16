Crítica de "Ebenezer y los fantasmas de la Navidad"

Johnny Depp regresa a una gran producción de Hollywood con el 'Cuento de Navidad' de Dickens, con una atmósfera más oscura y tétrica de lo habitual.

Hoy 07:12

Por Laura Pérez

Para Fotogramas

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Solemos referirnos a ‘Cuento de Navidad’, que escribió Charles Dickens en 1843, con ese término impreciso de ‘una de las historias más adaptadas de la literatura’. Hemos tratado de obtener una cifra más concreta y el British Film Institute cita más de 400 versiones para la pantalla desde la primera, ‘Scrooge, or Marley’s Ghost’ (1901). Ante semejante dato, nos preguntamos si es necesaria alguna más. Ciertas teorías de marketing dirán que año tras año celebramos la Navidad, sin importar cuántas veces lo hayamos hecho antes. Y que cada una de ellas hay que acompañarla de entretenimiento festivo desde fechas tan tempranas como el 13 de noviembre.

El gran aliciente esta vez es ver a Johnny Depp en su regreso a una producción de gran estudio, tras varios años de periplo judicial que lo mantuvieron alejado de Hollywood (la última fue ‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’ (2018)). Interpreta al protagonista de la novela, el despreciable Ebenezer Scrooge, bajo una cantidad de prótesis que consigue manejar con eficacia y contención, sin llegar a traspasar la línea de lo grotesco a la que se acerca en algunos momentos.

Pese a manejar un material de sobra conocido, el director Ti West logra aportar una mirada propia acercando la película al terror. Su trayectoria con títulos como ‘La casa del diablo’, ‘X’, ‘Pearl’ o ‘Maxxine’ se palpa en esta versión que abraza lo oscuro y espectral a través de los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. Si en otras ocasiones estos han fascinado a los más pequeños, aquí resultan verdaderamente tétricos y especialmente inquietante el del presente, al que interpreta Tramell Tillman. Precisamente este desajuste entre una propuesta visual que maneja códigos del cine de género, pero mantiene el tono de fábula sencilla y sobreexplicada, juega en su contra. ‘Scrooge y los fantasmas de la Navidad’ resulta demasiado tenebrosa para los niños, pero su mensaje navideño en pro de la bondad –que se mantiene intacto– la aleja de una película de terror. Y ahí navega en unas aguas pantanosas donde no sabe qué quiere ser.

Aún así, se trata de una adaptación canónica que mantiene la estructura del relato original y el tono clásico del Londres victoriano en su espectacular diseño de producción. Nos habría encantado ver más tiempo en pantalla a la pareja de villanos que forman Johnny Depp y Ian McKellen, como Ebenezer Scrooge y su socio Jacob Marley, pero el personaje al que interpreta el inglés fue concebido ya por Dickens como mero disparador de la trama. Rupert Grint, como el empleado al que maltrata el avaro protagonista, Daisy Ridley y Sam Claflin cumplen bien con su cometido, que no es otro que orbitar alrededor de Depp en estas navidades presentes.

Para los que disfrutan de esa zona de confort que es la Navidad, con sus cuentos y tradiciones de siempre.