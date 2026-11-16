Cristo y lo no matable

¿Qué puede decirnos Cristo sobre la emancipación? La pregunta me concierne desde una formación laica, por fuera de la fe religiosa. Regresa cada vez que intento pensar qué sucede con esos hombres y mujeres que, aun sabiendo que su vida corre un riesgo absoluto, no ceden en su deseo. Hay algo en esas existencias que las explicaciones sobre el sacrificio no terminan de alcanzar.

Hoy 07:16

Por Jorge Alemán

Para Página 12

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Entonces, ¿cómo comprender a quienes sostienen una causa incluso cuando han desaparecido las garantías de que su acto encontrará una respuesta? En esa dificultad sitúo lo que llamo lo no matable.

Cristo permite aproximarse a esta cuestión. En Getsemaní quiere vivir, pide que el cáliz se aparte, necesita que sus discípulos permanezcan despiertos. Ellos duermen. El Padre guarda silencio. La angustia adquiere toda su intensidad.

La cruz lleva esa experiencia al extremo. “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” es una invocación que no recibe respuesta. En mi lectura, allí cae la garantía de un otro capaz de decirnos qué hacer frente a la vida y la muerte. El vacío alcanza al propio Dios.

Lo no matable nombra la dimensión que la destrucción del cuerpo no consigue clausurar. Su diferencia con la resurrección es decisiva. Mi reflexión no depende de que un cadáver vuelva a la vida. Se ocupa de una causa que continúa actuando, de algo que pasa a otros cuerpos y los compromete. Tampoco se agota en la conservación de una memoria solamente simbólica ya que concierne a lo real de un cuerpo, a aquello que sigue causando efectos sin recuperar una presencia.

La transmisión permanece incierta. Puede fracasar, ser apropiada por una institución o convertirse en una consigna vacía. Por eso lo no matable constituye un punto de partida para la emancipación, cuya realización nunca está asegurada.

Las elaboraciones de Lacan sobre Antígona y el deseo puro permiten acercarse a esta cuestión. Propongo leer en Cristo una relación entre el deseo y la sublimación de la pulsión de muerte. La pulsión encuentra allí un destino creativo, capaz de abrir algo que antes no existía. La muerte puede sobrevenir, pero no constituye el fin que busca ni el desenlace necesario de todo deseo llevado hasta sus últimas consecuencias.

El amor tiene aquí una consecuencia política. En los proyectos clásicos de emancipación suele aparecer como aquello que llegará después de la transformación. Me interesa situarlo en el comienzo, en la manera de construir los vínculos y hacerse responsable del dolor ajeno. Exige proteger al que está siendo destruido y mantiene abiertas las demandas de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, nadie puede imponer a las víctimas la obligación de perdonar.

En una sociedad que somete los cuerpos al rendimiento y los vínculos al cálculo, esa posibilidad resulta perturbadora. El capitalismo pretende convertir la vida entera en algo disponible, medible y apropiable. Lo no matable interroga el límite de esa pretensión.

También las instituciones están alcanzadas por esta dificultad. Pueden preservar una enseñanza y terminar desmintiendo el acto que las hizo posibles, tanto en la izquierda como en el psicoanálisis. La cuestión consiste en transmitir una causa sin apagar la pregunta que la originó ni convertirla en una nueva obediencia.

La dimensión mesiánica que me interesa entra en conversación con otros autores: Benjamin y la responsabilidad con la violencia fundacional, Derrida y la justicia por venir, Recalcatti y la apuesta por el amor sin garantías, Badiou y la fidelidad de San Pablo al acontecimiento, Zizek y el ateísmo cristiano y Weil, el vacío de la cruz, la gracia y la decreación.

Ninguna ley de la Historia garantiza la emancipación. No es necesario que suceda, pero tampoco es imposible que suceda.

Mi aproximación a Cristo quiere ser, finalmente, un homenaje a la existencia militante, a quienes han testimoniado con su vida, con su compromiso, con su muerte, una relación distinta con la verdad.

En esa relación entre desamparo, deseo puro y causa, la figura de Cristo todavía nos concierne.