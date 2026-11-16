Se trata de un perro de tamaño mediano, de pelaje blanco y orejas marrones. Es temeroso con los desconocidos y puede escapar si intentan acercarse.

Hoy 18:08

Una búsqueda de mascota moviliza a vecinos del barrio Ejército Argentino, en Santiago del Estero, donde solicitan colaboración para dar con el paradero de Nerón, un perro adulto que se encuentra extraviado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los datos difundidos en una publicación de búsqueda, se trata de un macho de tamaño mediano, de entre 3 y 8 años de edad, con un peso aproximado de 20 a 30 kilos. Es de raza bull terrier o cruza y se caracteriza por su pelaje blanco, orejas marrones y una mancha particular en la cara.

Una de las principales recomendaciones para quienes puedan verlo es no intentar acercarse de manera brusca, ya que Nerón es miedoso con las personas desconocidas y podría alejarse corriendo.

Al momento de su desaparición, no llevaba collar ni otros accesorios, por lo que sus características físicas son fundamentales para identificarlo.

Cómo ayudar a encontrar a Nerón

Quienes tengan información sobre su ubicación o crean haberlo visto en el barrio Ejército Argentino o zonas cercanas pueden comunicarse al 3853061679.

Se solicita la colaboración de la comunidad para difundir su fotografía y los datos de contacto, con el objetivo de facilitar su localización.