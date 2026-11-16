El Servicio Meteorológico Nacional anticipó fenómenos de variada intensidad para la noche de este lunes. Las precipitaciones podrían alcanzar los 70 milímetros y las condiciones inestables continuarían durante el martes.

Hoy 17:43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este lunes 16 de noviembre en distintos sectores de Santiago del Estero, ante la posibilidad de fenómenos que podrían presentarse con intensidad fuerte o puntualmente severa.

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Según el organismo nacional, el área será afectada por tormentas acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Para la noche de este lunes, la probabilidad de lluvias se ubica entre el 70% y el 100%.

La advertencia meteorológica alcanza a los departamentos Capital, Banda, Atamisqui, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, donde se recomienda prestar especial atención a la evolución de las condiciones del tiempo.

Cómo seguirá el tiempo durante el martes

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas fuertes podrían continuar durante la madrugada del martes 17 de noviembre, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. Para la mañana también se anuncian tormentas, aunque con menores probabilidades.

Durante la tarde, el cielo permanecería mayormente nublado, mientras que hacia la noche podrían registrarse chaparrones. La temperatura oscilará entre una mínima de 20 °C y una máxima de 31 °C.

Las alertas por tormentas alcanzan a gran parte del país

El panorama de inestabilidad no se limita a Santiago del Estero. Gran parte del centro y norte de la Argentina se encuentra bajo alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja, debido a la posibilidad de tormentas intensas, abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y caída de granizo.

Entre las zonas más comprometidas aparecen sectores de Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja y Catamarca, donde se emitieron alertas naranjas por fenómenos que podrían incluir ráfagas superiores a los 90 km/h. En tanto, los avisos amarillos también alcanzan a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Tucumán y San Juan, además de Santiago del Estero.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, evitar circular por calles anegadas y tomar precauciones frente a la posibilidad de fuertes ráfagas y actividad eléctrica.