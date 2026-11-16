Detienen a dos hombres por robo de vehículos en Salta

La Policía de Salta recuperó un automóvil y una motocicleta con pedido de captura en Jujuy, realizando la detención de dos individuos involucrados en los hechos delictivos.

Hoy 16:31

En un operativo policial llevado a cabo en la provincia de Salta, se logró recuperar un automóvil y una motocicleta que contaban con pedidos de secuestro vigentes en la provincia de Jujuy. Este procedimiento es parte de las acciones de seguridad implementadas por las autoridades locales, que buscan combatir el delito de robo de vehículos en la región.

La primera detención se realizó en el barrio Solidaridad, en la ciudad de Salta, durante la madrugada del día de ayer. En este contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Urbana llevaban a cabo un control preventivo cuando detuvieron un vehículo para su inspección. Al verificar la documentación del mismo, se descubrió que este poseía un pedido de captura relacionado con una causa por estafa en Jujuy.

Posteriormente, un segundo operativo se llevó a cabo en la localidad de El Carril, donde la División Motorista del Valle de Lerma intervino en la esquina de las calles Belgrano y San Martín. En este lugar, los agentes policiales estaban despejando a un grupo de personas que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública. Durante la inspección de las motocicletas de los sospechosos, se confirmó que una de ellas era requerida por la Justicia jujeña debido a un hecho de hurto, en el que intervino la Fiscalía de Perico-El Carmen.

Como resultado de estos operativos, se procedió a la detención de los dos hombres que estaban en posesión de los vehículos robados. La Policía de Salta, a través de un comunicado, indicó que tanto el automóvil como la motocicleta fueron secuestrados de forma preventiva. Estos vehículos serán remitidos a las Fiscalías Penales de las jurisdicciones correspondientes para continuar con los trámites legales establecidos.

Las acciones de la Policía de Salta reflejan el compromiso de las autoridades por mantener la seguridad en la región y combatir el delito organizado, que ha afectado a muchas comunidades. La colaboración entre las fuerzas de seguridad de diferentes provincias es crucial para la efectividad de estas operaciones.

Este tipo de intervenciones no solo busca recuperar bienes robados, sino también desarticular redes delictivas que operan en el territorio. La coordinación entre la Policía de Salta y la Justicia de Jujuy es fundamental para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales adecuadas.