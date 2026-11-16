VIDEO | Un objeto arrojado desde la multitud golpeó al papa León XIV en el rostro durante su despedida de Perú

El episodio ocurrió mientras el pontífice saludaba a los fieles desde el papamóvil, antes de celebrar una misa multitudinaria en Lima. Pese al impacto, continuó con su recorrido sin inconvenientes.

Hoy 16:09

El papa León XIV vivió un inesperado momento este lunes durante su última jornada en Perú, cuando un objeto lanzado desde el público lo golpeó en el rostro mientras recorría la Base Aérea Las Palmas, en Lima, a bordo del papamóvil.

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El incidente se produjo cuando el sumo pontífice saludaba a los miles de fieles que se habían congregado en el predio para participar de la celebración religiosa con la que puso fin a su visita al país sudamericano.

A pesar del impacto, León XIV continuó con el recorrido previsto, sin que el episodio interrumpiera las actividades programadas para su despedida. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre el objeto arrojado ni las circunstancias en las que se produjo el incidente.

La situación ocurrió en la previa de una misa multitudinaria que reunió a más de un millón de personas, según las cifras difundidas por la organización. La ceremonia se desarrolló en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

Durante la celebración, el Papa agradeció el recibimiento del pueblo peruano y expresó su profundo vínculo con el país, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral. "Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo", afirmó ante los presentes.

Además, dejó un mensaje de despedida: "Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", una expresión que fue acompañada por los aplausos de los fieles.

Con esta celebración, León XIV cerró su gira por Sudamérica, que también incluyó visitas a Argentina y Uruguay, antes de emprender su regreso al Vaticano.