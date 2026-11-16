Moria Casán reveló el mensaje privado de la China Suárez sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Es un tema de ellos”

La conductora sorprendió al leer en vivo la respuesta que recibió de la actriz en medio del nuevo escándalo que involucra a la empresaria y al futbolista.

Hoy 16:22

Moria Casán sorprendió este lunes a los televidentes de La mañana con Moria al revelar un mensaje privado que recibió de Eugenia "la China" Suárez, luego de consultarle por el conflicto que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi.

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Sobre el final del programa, la conductora tomó su celular y anunció que tenía una respuesta de la actriz. "Tengo acá el mensaje de la China Suárez", expresó antes de compartir con el público las palabras que le había enviado.

"Hola, diosa, ¿cómo estás? Gracias por tu amor siempre, es un tema de ellos como expareja y familiar en donde yo no me meto, así que no tengo nada para decir. En un futuro charlamos de cosas lindas y trabajo", escribió la actriz, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de los problemas entre Nara e Icardi.

La respuesta llegó en medio de una nueva polémica entre Wanda y la China, luego de que se difundiera un video de una fuerte discusión ocurrida en la vivienda del futbolista en Nordelta, durante un procedimiento policial.

A raíz de ese episodio, trascendió que el entorno legal de Suárez evalúa presentar una denuncia contra Wanda Nara por presuntas amenazas, debido a algunas expresiones que se escuchan en la grabación.

Sin embargo, lejos de profundizar en la controversia, la China Suárez optó por no involucrarse públicamente y dejó abierta la posibilidad de conversar con Moria Casán en otro momento, aunque sobre cuestiones vinculadas con su vida profesional.

De esta manera, la actriz marcó su postura frente al nuevo enfrentamiento mediático y evitó sumar declaraciones a una disputa que continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo.