Arruabarrena mantiene una duda en el ataque de Boca para la final de la Sudamericana

El Vasco deberá definir quién acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el frente ofensivo ante Atlético Mineiro.

Hoy 16:05

Boca comenzó la última semana de preparación para la final de la Copa Sudamericana 2026, que disputará este sábado 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla, Colombia. Si bien Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definida la base del equipo, todavía mantiene una incógnita importante en el ataque.

Con Miguel Merentiel consolidado como centrodelantero y Sebastián Villa afianzado entre los titulares, el entrenador deberá resolver quién ocupará el tercer lugar del tridente ofensivo. Los principales candidatos son Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores, quienes buscarán convencer al cuerpo técnico durante los últimos entrenamientos.

En principio, Aranda aparece como la alternativa preferida del Vasco, debido a sus características para conectar el mediocampo con los delanteros. Sin embargo, el juvenil viene de una prolongada inactividad y apenas acumuló una hora de juego en dos encuentros desde su regreso.

El futbolista se recuperó de una fractura de peroné sufrida a fines de agosto y todavía busca recuperar su mejor condición física. Si responde favorablemente durante la semana, podría volver a ser titular por primera vez desde aquella lesión.

Su capacidad para asociarse con los volantes y asistir a los atacantes representa una variante importante para el funcionamiento ofensivo del Xeneize, especialmente por las características de Villa y Merentiel, quienes suelen aprovechar los espacios a espaldas de los defensores.

Alan Velasco, la principal alternativa para Arruabarrena

Otro de los candidatos es Alan Velasco, quien cuenta con características similares a las de Aranda y ya fue utilizado por el entrenador para ocupar esa posición.

El mediocampista ofensivo había conseguido continuidad hasta que un desgarro interrumpió su buen momento. Sin embargo, logró recuperarse y volvió a ser titular frente a Defensa y Justicia y Banfield, este último por las semifinales de la Copa Argentina.

En ambos encuentros, Velasco fue reemplazado precisamente por Aranda, una decisión que refleja la competencia entre los dos futbolistas por el mismo puesto.

Leonel Flores, la tercera opción para el ataque de Boca

La otra alternativa es Leonel Flores, un extremo que se destaca por su velocidad, capacidad de desequilibrio y habilidad para enfrentar a los defensores en situaciones de uno contra uno.

Sin embargo, el juvenil perdió protagonismo en los últimos partidos y dejó de ser titular después del Superclásico. Desde entonces, Arruabarrena lo utilizó principalmente como una alternativa desde el banco de suplentes.

Por ese motivo, Flores aparece como el futbolista con menos posibilidades de comenzar la final, aunque su capacidad para generar peligro podría convertirlo en una opción importante durante el desarrollo del encuentro.

Los números de los delanteros de Boca en el ciclo Arruabarrena

Las estadísticas de los principales futbolistas ofensivos reflejan las distintas alternativas con las que cuenta el entrenador:

Leonel Flores: 26 partidos, 21 como titular, 5 goles y 3 asistencias en 1.792 minutos.

26 partidos, 21 como titular, 5 goles y 3 asistencias en 1.792 minutos. Miguel Merentiel: 26 partidos, 22 como titular, 9 goles y 1 asistencia en 1.775 minutos.

26 partidos, 22 como titular, 9 goles y 1 asistencia en 1.775 minutos. Sebastián Villa: 25 partidos, 13 como titular, 2 goles y 8 asistencias en 1.330 minutos.

25 partidos, 13 como titular, 2 goles y 8 asistencias en 1.330 minutos. Alan Velasco: 22 partidos, 13 como titular, 4 goles en 1.020 minutos.

22 partidos, 13 como titular, 4 goles en 1.020 minutos. Tomás Aranda: 13 partidos, 10 como titular, 1 asistencia en 868 minutos.

13 partidos, 10 como titular, 1 asistencia en 868 minutos. Enner Valencia: 18 partidos, 4 como titular, 6 goles y 2 asistencias en 597 minutos.

Mientras tanto, el cuerpo técnico también seguirá de cerca la evolución física de Lautaro Blanco, quien arrastra molestias y busca llegar en condiciones al encuentro decisivo.

De esta manera, Boca afronta los últimos días antes de la final con una competencia abierta por un puesto en el ataque, mientras Arruabarrena define las piezas que acompañarán a Villa y Merentiel en la búsqueda de la Copa Sudamericana.