Otro ídolo de Boca confirmó su presencia en la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera

El homenaje al Apache, que se realizará el 20 de diciembre, sigue sumando figuras del fútbol argentino e internacional.

Hoy 16:21

La despedida de Carlos Tevez promete convertirse en una verdadera fiesta para los hinchas de Boca Juniors. A medida que se acerca el homenaje previsto para el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, continúan confirmándose figuras que acompañarán al Apache en una jornada que reunirá a históricos futbolistas del Xeneize y estrellas internacionales.

El último nombre en sumarse es el de Leandro Paredes, actual referente de Boca y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. Su participación fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del evento y rápidamente generó expectativa entre los simpatizantes.

El mediocampista, que también conquistó las Copas América de 2021 y 2024, será uno de los protagonistas de un partido que busca homenajear la extensa trayectoria de Tevez, tanto en el fútbol argentino como en Europa.

Además de su identificación con Boca, Paredes cuenta con una destacada carrera internacional que incluye pasos por Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain y Juventus, antes de regresar al club de sus amores.

Su presencia tendrá un significado especial por el vínculo que ambos mantienen con el Xeneize y por haber formado parte de diferentes generaciones de la Selección argentina.

Messi, Riquelme, Palermo y otras estrellas estarán en La Bombonera

La lista de invitados a la despedida de Tevez reúne a algunos de los nombres más importantes del fútbol argentino y mundial.

Entre las principales figuras aparecen Lionel Messi y Juan Román Riquelme, cuyas participaciones fueron anunciadas por el propio Apache durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, quien también manifestó su intención de estar presente.

Otro de los grandes protagonistas será Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca, cuya incorporación al evento fue confirmada a través de las redes oficiales.

También estarán Sergio “Kun” Agüero y Gianluigi Buffon, dos futbolistas que compartieron diferentes etapas de la carrera de Tevez.

En el caso del histórico arquero italiano, ambos coincidieron en Juventus entre 2013 y 2015, período en el que alcanzaron la final de la Champions League.

La nómina también incluye a Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Gabriel Batistuta, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra, entre otros excompañeros y figuras invitadas.

Cuándo será la despedida de Carlos Tevez

El homenaje se realizará el domingo 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, y contará con transmisión televisiva de ESPN.

La intención es reunir a jugadores que compartieron distintos momentos de la carrera del Apache, desde sus comienzos en Boca hasta sus etapas en Manchester United, Manchester City, Juventus y la Selección argentina.

Tevez anunció su retiro del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años, y ahora tendrá la oportunidad de despedirse de los hinchas dentro del campo de juego del estadio donde se convirtió en ídolo.

Además, la organización todavía podría sumar nuevas figuras. Uno de los grandes deseos del exdelantero es contar con Cristiano Ronaldo, con quien compartió equipo en Manchester United, aunque su participación todavía no fue confirmada.

De esta manera, la despedida de Carlos Tevez continúa sumando protagonistas de primer nivel, con la promesa de una jornada histórica para los hinchas de Boca y los seguidores del fútbol argentino.