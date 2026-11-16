Scaloni confirmó el regreso de Dibu Martínez y anticipó cambios para enfrentar a Costa Rica

El entrenador del seleccionado argentino no dio el once para este martes pero si adelantó que el arquero campeón mundial volverá al arco.

Hoy 16:34

Lionel Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será titular en la Selección argentina frente a Costa Rica y anticipó que realizará “cuatro o cinco cambios” en la formación para el amistoso de este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El entrenador brindó una conferencia de prensa este lunes en el predio de Ezeiza, donde analizó el presente de la Albiceleste después de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y adelantó algunos detalles del equipo que buscará cerrar el año con una victoria.

“Emiliano va a atajar. Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”, aseguró Scaloni, confirmando el regreso del arquero y dejando abierta la posibilidad de varias modificaciones respecto del encuentro anterior.

El entrenador también explicó que el objetivo de estos amistosos es continuar evaluando futbolistas y consolidar el funcionamiento colectivo en una nueva etapa del seleccionado.

“Los jugadores que no están son difíciles de reemplazar. Como Cuti Romero o Leandro Paredes. Vamos probando”, señaló.

Scaloni analizó la derrota ante Uruguay

Durante la conferencia, el director técnico se refirió al rendimiento de Argentina en el último amistoso y consideró que, más allá del resultado, el equipo tuvo momentos positivos.

“El primer tiempo el otro día ante Uruguay fue bueno, en el entretiempo decidimos probar. No tuvimos reacción, en cinco minutos nos hicieron dos goles”, explicó.

Según su análisis, el partido cambió después de los tantos uruguayos, aunque destacó la actitud de sus dirigidos para intentar revertir el marcador.

“El equipo siguió jugando, creando situaciones y tuvo paciencia. El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento del equipo que fue normal”, agregó.

De cara al enfrentamiento con Costa Rica, Scaloni dejó en claro que las modificaciones en los nombres no implicarán un cambio en la identidad futbolística del seleccionado.

“Mañana vamos a jugar de la misma manera, no vamos a variar el sistema de juego”, afirmó.

Qué dijo Scaloni sobre el presente de Thiago Almada

Otro de los temas abordados fue el rendimiento de Thiago Almada, quien no tuvo su mejor actuación frente a Uruguay.

El entrenador respaldó al mediocampista y aseguró que mantiene plena confianza en sus condiciones.

“Antes del partido con Uruguay le dijimos que juegue tranquilo, que sabemos cómo juega. Vino con una lesión en la anterior convocatoria y se tuvo que bajar”, recordó.

Además, consideró que su adaptación a River será importante para recuperar su mejor versión futbolística.

“En River va a estar bien, es un equipo con jugadores de buen pie. Thiago se va a acoplar y, en la medida de que el equipo crezca, va a crecer”, manifestó.

Scaloni también destacó la versatilidad del jugador, quien puede desempeñarse tanto por las bandas como en posiciones interiores.

“No nos preocupa su momento. Sabemos lo que nos puede dar cuando está bien. Es misión nuestra y de River ponerlo bien”, sostuvo.

El mensaje de Scaloni antes del último partido del año

El técnico argentino también se refirió al vínculo entre el seleccionado y los hinchas en esta nueva etapa, y expresó su deseo de que el equipo continúe generando entusiasmo.

“Tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo. Dependerá de nosotros. Quiero agradecerles a los que fueron”, expresó.

Por último, destacó las características del rival y remarcó que el amistoso servirá para seguir observando alternativas.

“El rival de mañana es importante, juega bien y tiene un buen entrenador. Seguiremos viendo cosas”, concluyó.

De esta manera, Argentina buscará cerrar el 2026 con un triunfo ante Costa Rica, en un encuentro que tendrá como principales novedades el regreso de Dibu Martínez y las modificaciones que prepara Scaloni para continuar evaluando el plantel.