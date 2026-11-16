El cuerpo de Roberto Carlos Liniski fue descubierto en una finca de Alpachiri tras un rastrillaje realizado por la policía y familiares.

Hoy 17:16

El cuerpo de Roberto Carlos Liniski, un hombre que había sido reportado como desaparecido el pasado 15 de noviembre, fue hallado sin vida en una finca ubicada en la zona de Alpachiri, Tucumán. Este hallazgo se produjo alrededor del mediodía, durante un rastrillaje que involucró tanto a efectivos de la Comisaría de Alpachiri como a familiares del desaparecido.

La desaparición de Liniski fue denunciada el viernes 13 de noviembre, lo que generó una intensa búsqueda por parte de las autoridades y sus seres queridos. La búsqueda se centró en plantaciones de limones cercanas al domicilio del hombre, un área que se ha convertido en un punto focal para la investigación del caso.

Según la información proporcionada por la Policía de Tucumán, tras el descubrimiento del cuerpo, los efectivos tomaron medidas inmediatas para preservar el lugar del hallazgo. Esto es fundamental para garantizar que no se alteren las pruebas que puedan ser relevantes para el esclarecimiento de las circunstancias de su fallecimiento.

Asimismo, la unidad fiscal correspondiente, en este caso la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados contra las Personas del Centro Judicial Concepción, ha sido notificada y se encuentra al tanto de la situación. Su intervención es crucial, dado que se espera que se realicen las diligencias pertinentes para esclarecer este trágico suceso.

Además, se solicitó la presencia de personal especializado en Criminalística, así como de equipos de Sanidad y Bomberos de la Policía, quienes están preparados para abordar la situación de manera profesional y adecuada. La inclusión de estos equipos es vital para asegurar que todo el proceso se maneje con el rigor necesario.

En este momento, las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del fallecimiento de Liniski. Hasta el momento, no se han difundido detalles específicos acerca de las circunstancias que rodearon su muerte, lo que ha suscitado diversas especulaciones entre la comunidad local.

La comunidad de Alpachiri se encuentra consternada por los acontecimientos recientes y espera que las investigaciones arrojen claridad sobre lo sucedido. La colaboración entre los familiares y la policía ha sido un factor importante en la búsqueda, y la esperanza de respuestas sigue presente entre quienes conocieron a Liniski.